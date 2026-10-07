Chăm lo thiết thực để người lao động thêm gắn bó

Chăm lo từ những nhu cầu gần gũi

Với 120 người lao động, trong đó 119 người là đoàn viên Công đoàn, Chi nhánh Phân phối miền Bắc, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải (phường Nghĩa Đô) duy trì nhiều chính sách chăm lo gắn với đời sống người lao động. Bên cạnh tiền lương, thưởng và các chế độ theo quy định, doanh nghiệp có phúc lợi vào các dịp sinh nhật, kết hôn, sinh con; thăm hỏi khi người lao động điều trị nội trú hoặc gia đình có việc hiếu.

Trong đó, mỗi người được nhận 600.000 đồng dịp sinh nhật; lao động nữ được tặng 600.000 đồng nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; người kết hôn lần đầu được mừng 3 triệu đồng, sinh con được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải tổ chức nhiều hoạt động gói bánh chưng đón Tết cho người lao động. Ảnh: MT

Cùng với các khoản hỗ trợ trực tiếp, người lao động được bố trí kỳ nghỉ hằng năm, tham gia đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm và rèn luyện thể chất. Doanh nghiệp cũng khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên, tổ chức các hoạt động tập thể theo quý nhằm nắm bắt nhu cầu, cải thiện môi trường làm việc.

Các hoạt động thể thao được Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải chú trọng. Ảnh: MT

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, chăm lo cho người lao động không chỉ thể hiện ở các chế độ phúc lợi mà còn gắn với bảo đảm quyền lợi, môi trường làm việc an toàn và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Các nội dung về tiền lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc được cụ thể hóa trong thỏa ước lao động tập thể; kết quả khảo sát hằng năm cũng là căn cứ để doanh nghiệp điều chỉnh chính sách phù hợp.

Trong khi đó, Công ty CP Tư vấn Công nghệ NGS tạo điểm nhấn ở các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần. Với khoảng 400 nhân sự, công ty duy trì các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, yoga, pickleball, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/câu lạc bộ/tháng. Ngay tại nơi làm việc cũng bố trí phòng tập yoga, khu vui chơi, giải trí cho nhân viên.

Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với máy tính, các buổi tập luyện, giải đấu nội bộ vừa tạo cơ hội vận động sau giờ làm việc, vừa giúp nhân viên các phòng, ban công ty gặp gỡ, giao lưu. Sự gắn kết còn được mở rộng qua Ngày hội Gia đình, chương trình Trung thu, du lịch hằng năm và các hoạt động dành cho con cán bộ, nhân viên.

Công ty CP Tư vấn Công nghệ NGS tổ chức Chương trình ngày hội gia đình dịp lễ Trung thu cho toàn thể nhân viên. Ảnh: MT

Để quyền lợi và phúc lợi đến gần người lao động

Từ những cách làm tại từng doanh nghiệp, hoạt động chăm lo được mở rộng trên toàn phường. Hiện Công đoàn phường Nghĩa Đô trực tiếp quản lý 124 công đoàn cơ sở, với 8.773 đoàn viên. Hoạt động công đoàn không chỉ dừng ở các chương trình phúc lợi mà ngày càng hướng vào những vấn đề sát sườn như việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm và đời sống đoàn viên.

Để nắm bắt những nhu cầu này, việc đối thoại, lắng nghe người lao động được chú trọng ngay từ cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, 87 Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị, tọa đàm để đoàn viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Các hoạt động thể thao sôi nổi tại Công ty CP Tư vấn Công nghệ NGS. Ảnh: MT

Ở cấp phường, Công đoàn phường phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với hơn 70 đoàn viên, người lao động. Những vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, an sinh xã hội được trao đổi trực tiếp, qua đó tạo thêm kênh để tiếng nói của người lao động được phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công đoàn.

Việc lắng nghe được gắn với các giải pháp bảo vệ quyền lợi cụ thể. Công đoàn phường đã ký chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Giấy trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động. Qua đó, các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động có thêm cơ sở để trao đổi, thương lượng và giải quyết ngay tại đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn phường phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho lao động. Ảnh: MT

Song hành với bảo vệ quyền lợi, các chương trình phúc lợi ngày càng hướng vào nhu cầu thiết thực. Hơn 400 công nhân đã được tầm soát ung thư miễn phí; 165 đoàn viên, người lao động được khám răng miễn phí và nhận quà. Cùng với đó, 83 Công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, tạo thêm dịp để người lao động gặp gỡ, chia sẻ ngay tại nơi làm việc.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô Phạm Thị Lâm Anh, trong những tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường sẽ tiếp tục quan tâm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phát huy hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, đồng thời phối hợp tổ chức đối thoại để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động phường Nghĩa Đô lần thứ I năm 2026.

Công đoàn phường cũng sẽ nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, nhất là trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bảo vệ quyền lợi song hành với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sẽ giúp tổ chức công đoàn gần hơn với đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định từ cơ sở.