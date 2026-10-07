Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh

1.1. Tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp

Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán... Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật);

Đề xuất, tham mưu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, một số Đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở như trên, mức chi dự kiến: 1.500.000 đồng/suất (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Kế hoạch 56: Tặng quà dự kiến lên đến 2.500.000 đồng/suất cho Đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

2. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn sẽ kết hợp tham dự, động viên đoàn viên, người lao động tại các Chương trình “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn” được tổ chức tại các công đoàn cơ sở hoặc cấp tỉnh, ngành.

1.2. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động

Tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc địa phương, lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động tại các các công đoàn cơ sở như mục 1.1; tham gia các hoạt động chăm lo Tết chung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương tổ chức. Mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1.350.000 đồng (gồm tiền và hiện vật), khuyến khích xã hội hóa để nâng mức quà tặng.

Chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chăm lo tối đa: 1.000.000 đồng/suất và được chi bằng tiền mặt, phương thức thực hiện: chuyển khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động (trường hợp đặc biệt, có thể chuyển khoản cho công đoàn cơ sở đầu mối và công đoàn cơ sở chuyển khoản cho đoàn viên, người lao động). Trong tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 01 phần quà. Đối với một số đơn vị đặc thù, mức chi có thể cao hơn theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

1.3. Công đoàn cơ sở tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động

Huy động nguồn lực của doanh nghiệp, sử dụng nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa để tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, tập trung cho đối tượng khó khăn, thu nhập thấp, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, lao động vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số. Khuyến khích việc chúc Tết, tặng quà cho 100% đoàn viên nếu nguồn lực cho phép.

Tùy điều kiện thực tế, tham mưu tổ chức các đoàn có lãnh đạo công đoàn cấp trên, lãnh đạo địa phương, ngành, doanh nghiệp thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động.

1.4. Các loại hình/cấp công đoàn khác, nghiệp đoàn cơ sở: Thực hiện theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tạm ứng tiền lương 1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. 2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương. 3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Theo đó, người lao động được phép ứng lương trước khi nghỉ Tết Âm lịch 2026 do các bên tự thỏa thuận với nhau.