'Cắm cờ' Tổ quốc trong lòng Nhân dân

Bài 1: Khi người trẻ "đổi vai"

Sau khi thực hiện Nghị định số 154/2025/NÐ-CP quy định về tinh giản biên chế và kết thúc thời gian bố trí tạm thời đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào ngày 31/5/2026, nhiều cán bộ không chuyên trách, trong đó có những đảng viên trẻ, phải kết thúc công việc cũ, đứng trước lựa chọn tìm việc mới hay tiếp tục gắn bó với địa phương trong vị trí mới. Không còn chức danh cũ không có nghĩa là không còn trách nhiệm với quê hương, lúc này, mỗi người thể hiện sự năng động thích nghi và tìm cách tiếp tục đóng góp bằng năng lực của mình.

Mất vị trí nhưng không mất sự có ích

Khi chủ trương tinh gọn bộ máy đi vào thực tiễn, nhiều cán bộ không chuyên trách ở cơ sở đối mặt với những xáo trộn không nhỏ. Với những người trẻ, khi không còn làm công việc quen thuộc đã có không ít băn khoăn, suy tư.

Thế nhưng, điều khiến cán bộ trẻ như đồng chí Trần Quang Vủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Xã đoàn Phú Mỹ, trăn trở nhất không phải là mất nguồn thu nhập hay vị trí công tác, mà nằm ở câu hỏi: Nếu không còn chức danh ấy, bản thân sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương bằng cách nào?

Sau những băn khoăn ban đầu là sự lựa chọn không dễ dàng. Chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh làm công tác giáo dục kỹ năng, nơi có môi trường năng động, thu nhập tốt hơn và nhiều cơ hội phát triển, từng là phương án anh Vủ tính đến.

Tuy nhiên, anh Vủ đã chọn ở lại, bởi trưởng thành không nhất thiết phải là một chuyến đi xa mà chính là hiểu mình muốn gì và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Ðặc biệt, điều giữ chân người trẻ như anh Vủ ở lại với quê hương còn là những gắn bó sâu sắc được vun đắp trong quá trình công tác: tình đồng chí, sự tin tưởng của người dân, những nụ cười, cái bắt tay sau mỗi công trình, phần việc thanh niên hoàn thành.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên xã Tân Ân và Tam Giang chung tay làm vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp cho quê hương.

Chị Nguyễn Phương Tú, từng là Phó Bí thư Ðoàn Phường 9, đã chọn về vị trí Trưởng ban Công tác Mặt trận Khóm 6, phường An Xuyên, cũng xuất phát từ tinh thần muốn được tiếp tục phục vụ Nhân dân.

“Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công việc của tôi có nhiều thay đổi theo hướng gần dân, trực tiếp hơn và yêu cầu tính chủ động cao hơn. Một số nhiệm vụ trước đây được thực hiện qua nhiều cấp trung gian thì nay cán bộ cơ sở phải trực tiếp nắm tình hình, tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện. Thay đổi khiến tôi phải nỗ lực thích nghi nhiều nhất là phạm vi công việc rộng hơn, nhiệm vụ phát sinh nhanh hơn, yêu cầu giải quyết công việc phải kịp thời, chính xác, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nhu cầu của người dân”, chị Tú cho biết.

Dù chuyển sang vị trí công tác mới - là công chức, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hay trực tiếp tham gia vào các mô hình kinh tế, chuyển đổi số tại địa phương, những cán bộ trẻ vẫn tìm thấy khoảng trời riêng để phát huy năng lực. Thay vì đóng khung cống hiến vào một danh xưng, họ chọn cách tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày.

“Dịch chuyển” để tiếp tục cống hiến

Nhìn nhận lực lượng cán bộ trẻ sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy dưới góc độ “mất vị trí” hay “dư thừa” là cách nhìn phiến diện. Thực tế tại các địa phương đang chứng minh điều ngược lại: đây là quá trình tái phân bổ nguồn nhân lực chất lượng cao, có bản lĩnh và tràn đầy sức trẻ vào các mắt xích khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. Khi vị trí công tác thay đổi, lý tưởng và trách nhiệm phục vụ quê hương của những người trẻ vẫn nguyên vẹn. Họ đang "đổi vai" để tiếp tục cống hiến theo những cách thức mới, hiệu quả và thiết thực hơn.

Hơn 4 năm gắn bó với công tác Ðoàn tại Xã Tạ An Khương, từng đảm nhận vị trí Phó Bí thư Xã đoàn, anh Huỳnh Trung Kiên quen thuộc với từng ngõ ngách, thuộc lòng từng hoàn cảnh thanh niên địa phương. Rời bộ máy cấp xã, hành trang anh mang theo không chỉ là những kỷ niệm mà còn là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và bản lĩnh được rèn luyện từ thực tiễn.

Hiện nay, với vai trò nhân viên giám sát thi công thuộc Công ty TNHH Phát triển KTÐ tại Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau, anh Kiên nhận ra vốn liếng quý nhất mình tích luỹ được trong những năm tháng tham gia công tác Ðoàn chính là kỹ năng giao tiếp, khả năng phối hợp tập thể và xử lý tình huống linh hoạt. Từng tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thì nay anh vận dụng những kỹ năng ấy để kết nối, phối hợp hiệu quả giữa đơn vị thi công, đồng nghiệp và các bên liên quan trên công trường.

“Chức danh chỉ là một vị trí trong từng giai đoạn, còn năng lực, trách nhiệm và những giá trị mình tạo ra mới là điều theo mình lâu dài. Dù không còn làm cán bộ Ðoàn, nhưng trực tiếp đóng góp sức trẻ vào công trình hạ tầng trọng điểm ngay trên quê hương mình cũng là một cách cống hiến,” anh Kiên chia sẻ.

Ở phương diện khác, có những người trẻ chọn tiếp tục ở lại trong hệ thống chính trị. Ðồng chí Ngô Thị Thuỷ Tiên, nguyên Phó Bí thư Xã đoàn Phú Mỹ, là ví dụ điển hình khi chuyển sang vai trò Trưởng ấp Xẻo Ðước sau khi nghỉ công tác bán chuyên trách cấp xã.

Từ môi trường công tác Ðoàn vốn tập trung vào phong trào thanh thiếu nhi, khi về làm trưởng ấp, phạm vi công việc của chị Tiên mở rộng ra toàn bộ đời sống dân sinh: từ phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn an ninh trật tự đến công tác dân số, an sinh xã hội. Sự chuyển đổi này đòi hỏi năng lực tự học hỏi và tinh thần sâu sát địa bàn cao độ. Bằng sự năng nổ của tuổi trẻ kết hợp với kinh nghiệm vận động quần chúng đã có, chị nhanh chóng nắm bắt công việc, trở thành "cầu nối" vững chắc giữa Ðảng uỷ, chính quyền địa phương với người dân.

Ðồng chí Ngô Thị Thuỷ Tiên gương mẫu thực hiện công tác an sinh xã hội.

Thực tế từ những người như chị Thuỷ Tiên hay anh Trung Kiên cho thấy, tinh thần phục vụ Nhân dân không nằm ở chức danh, mà ở sự tận tuỵ trong từng việc làm cụ thể hằng ngàyu

Lam Khánh - Thiên Minh