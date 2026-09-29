Lào Cai: Nhiều địa phương tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Sín Chéng: 25 thí sinh thể hiện bản lĩnh, kỹ năng công tác Đảng

Ngày 29/9, Đảng ủy xã Sín Chéng tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 25 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, cơ quan và trường học trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo xã dự, cổ vũ hội thi.

Các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi: kiến thức chung; thuyết trình, giới thiệu mô hình, cách làm hay; xử lý tình huống. Hội thi được chia thành 2 nhóm gồm chi bộ thôn và chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết tại hội thi.

Nội dung thi tập trung vào nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cũng như cách giải quyết những tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Qua các phần thi, nhiều thí sinh thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền, vận động Nhân dân và nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Hội thi cũng tạo điều kiện để các chi bộ trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời giúp Đảng ủy xã có thêm cơ sở đánh giá kiến thức, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho nhóm chi bộ khối cơ quan; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho nhóm chi bộ thôn.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đoạt giải tại hội thi.

Hội thi góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, phương pháp và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bản Lầu: Sôi nổi các phần thi gắn với tình huống thực tiễn

Ngày 28/9, Đảng ủy xã Bản Lầu tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026, tạo diễn đàn để đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, điều hành và trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng ở cơ sở.

Quang cảnh hội thi.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Hội thi có 9 đội tham gia, gồm 4 đội thuộc các chi bộ cơ sở và 5 đội thuộc các chi bộ thôn. Các đội trải qua 3 phần thi: kiến thức, xử lý tình huống bằng hình thức sân khấu hóa và thuyết trình.

Ở phần thi kiến thức, các đội cùng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ chi bộ và công tác dân vận ở cơ sở.

Phần xử lý tình huống mang đến nhiều nội dung sát thực tế như cách giải quyết khi đảng viên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân; vận động người dân đồng thuận mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3 m lên 6 m; xử lý tình trạng vứt rác, xả nước thải chăn nuôi ra mương thoát nước chung gây ô nhiễm môi trường.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội làm rõ vai trò của bí thư chi bộ, chi ủy và tập thể chi bộ trong giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, đồng thời thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động và xử lý tình huống.

Ở phần thuyết trình, nhiều đội sử dụng slide, hình ảnh minh họa, giúp nội dung trình bày trực quan, sinh động và tạo điểm nhấn cho hội thi.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đội thi.

Ban tổ chức trao giải chuyên đề cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và các giải chuyên đề cho các đội tham gia.

Hội thi là dịp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Gia Hội: 22 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Ngày 29/9, Đảng ủy xã Gia Hội tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 22 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc.

Các đồng chí lãnh đạo xã Gia Hội dự, cổ vũ hội thi.

Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 4 phần thi gồm: kiến thức chung; thuyết trình hoặc giới thiệu mô hình, cách làm hay; xử lý tình huống và sân khấu hóa. Nội dung tập trung vào quy định của Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng, vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư chi bộ và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đáng chú ý, 10 tiểu phẩm sân khấu hóa phản ánh những vấn đề gần gũi ở cơ sở như vận động Nhân dân hiến đất làm đường, tạo đồng thuận trong sáp nhập trường học, xây dựng địa bàn không có ma túy và phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ địa phương.

Các tiểu phẩm sân khấu hóa tại hội thi phản ánh những vấn đề gần gũi ở cơ sở.

Thông qua hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, các phần thi làm rõ vai trò của bí thư chi bộ trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất Hội thi.

Kết thúc hội thi, giải Nhất được trao cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Gia Hội. Ban Tổ chức đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và các giải phụ cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Khuyến khích và các giải phụ cho những thí sinh đạt thành tích tại hội thi.

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Cảm Nhân: 11 thí sinh tranh tài tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Trong hai ngày 28 - 29/9, Đảng ủy xã Cảm Nhân tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 11 thí sinh đến từ các chi bộ thôn, cơ quan và đơn vị trên địa bàn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

Các thí sinh đã thực hiện 3 phần thi gồm: kiến thức chung, xử lý tình huống và thuyết trình giới thiệu mô hình, cách làm hay tại cơ sở.

Nội dung hội thi tập trung vào các quy định của Điều lệ Đảng; nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; quy trình chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; công tác tư tưởng chính trị, dân vận, kiểm tra, giám sát; quản lý đảng viên đi làm ăn xa và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Thí sinh tham gia phần thi xử lý tình huống tại hội thi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng điều hành, tuyên truyền, thuyết phục cán bộ, đảng viên và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Nhiều thí sinh lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp với hoạt động của cơ quan, đơn vị để thuyết trình, qua đó chia sẻ các mô hình, cách làm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất hội thi.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đoạt giải tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Thùy Dương, Chi bộ Trường THPT Cảm Nhân; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Hội thi là dịp để đội ngũ cấp ủy cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.