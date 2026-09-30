Nếu giữ vị trí Nhì bảng, ĐT Việt Nam có thể gặp đội nào ở trận tranh hạng Ba?

Sau 2 lượt trận tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đứng Nhì bảng B với 3 điểm, sau ĐT Thái Lan (6 điểm). Nếu vẫn giữ được vị trí hiện tại khi vòng bảng kết thúc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội Nhì bảng A ở trận tranh hạng Ba.

Theo thể thức của giải thì không có vòng Tứ kết hay Bán kết, mà 2 đội Nhất của 2 bảng vào đá trận Chung kết, còn 2 đội Nhì đá trận tranh hạng Ba.

Đội nào dễ đứng Nhì bảng A?

Ở bảng A, ĐT Malaysia và ĐT Indonesia đang cùng có 4 điểm, nhưng ĐT Malaysia xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

ĐT Singapore đứng thứ ba với 3 điểm, tức là cũng rất sát với 2 đội đầu bảng. Đứng cuối bảng là ĐT Bangladesh - chưa có điểm.

Lượt cuối của bảng này sẽ diễn ra vào ngày 1/10 với 2 trận đấu: ĐT Malaysia - ĐT Singapore và ĐT Indonesia - ĐT Bangladesh.

Với điểm số của các đội như trên, thực tế cả ba đội Malaysia, Indonesia và Singapore đều có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí Nhì bảng A.

Cục diện bảng A và bảng B sau lượt trận thứ hai. Ảnh: FIFA.

Một số trang thể thao nhận định rằng bảng A dễ giữ nguyên cục diện như hiện tại sau lượt trận cuối. Trong trường hợp đó, ĐT Indonesia sẽ đứng Nhì bảng và có thể gặp ĐT Việt Nam ở trận tranh hạng Ba, nếu ĐT Việt Nam cũng giữ được vị trí Nhì bảng.

ĐT Singapore vẫn có cơ hội đá trận tranh hạng Ba

Dù ĐT Singapore đang đứng thứ ba ở bảng A, nhưng nếu ĐT Indonesia thắng ĐT Bangladesh và ĐT Singapore thắng ĐT Malaysia ở lượt trận cuối, thì ĐT Singapore sẽ xếp Nhì bảng với 6 điểm.

Trong trường hợp đó, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore ở trận tranh hạng Ba, tất nhiên nếu ĐT Việt Nam cũng đứng Nhì bảng B.

Sau trận thua ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam hướng tới vị trí Nhì bảng để đá trận tranh hạng Ba. Ảnh: TPO.

Tóm lại, đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận tranh hạng Ba có thể là ĐT Malaysia, Indonesia hoặc Singapore, trong đó khả năng cao là ĐT Indonesia. Tuy nhiên, điều kiện trước mắt là ĐT Việt Nam giữ được ngôi Nhì bảng B đã.