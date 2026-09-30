Nguyễn Thị Tâm được Chủ tịch Liên đoàn Boxing thưởng nóng 50 triệu

Trưa 30.9, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng 51kg nữ trước Alua Balkibekova, một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới của Kazakhstan.

Trước đó, Balkibekova đã vượt qua Yuna Nishinaka (Nhật Bản) với tỉ số 3-2 tại tứ kết.

Nguyễn Thị Tâm được thưởng nóng sau khi giành chiến thắng thuyết phục

Trước đối thủ rất mạnh, Nguyễn Thị Tâm đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh. Võ sĩ Việt Nam chủ động tấn công, giữ khoảng cách hợp lý và có nhiều tình huống ra đòn hiệu quả.

Hai hiệp đầu diễn ra khá quyết liệt, nhưng Tâm vẫn tạo được lợi thế khi có 4 trong 5 giám định chấm thắng ở mỗi hiệp. Đến hiệp cuối, võ sĩ Việt Nam thi đấu chắc chắn và chiếm ưu thế rõ ràng hơn khi cả 5 giám định đều chấm cô thắng 10-9.

Sau ba hiệp, Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng tuyệt đối 5-0, với điểm số của 5 giám định lần lượt là 30-27, 30-27, 30-27, 29-28 và 29-28.

Ngay sau chiến thắng, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, Chủ tịch Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS Phạm Quang Long đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Tâm, nhằm động viên nữ võ sĩ sau màn trình diễn xuất sắc và trước trận đấu quan trọng nhất tại ASIAD 20.

Chiến thắng đưa Nguyễn Thị Tâm lần đầu tiên giành quyền vào chung kết ASIAD, đồng thời giúp cô chắc chắn đổi màu tấm huy chương so với HCĐ từng giành được tại ASIAD 2018.

Hành trình của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20 đang đặc biệt ấn tượng. Trước bán kết, cô lần lượt vượt qua Ramisha Shrestha (Nepal) 5-0, Guo Yi Xuan (Đài Bắc Trung Hoa) 4-1 và Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0.

Ở trận tranh HCV, thử thách dành cho Nguyễn Thị Tâm tiếp tục rất lớn khi cô sẽ đối đầu Wu Yu (Trung Quốc), nhà vô địch Olympic Paris 2024.

Sau khi vừa vượt qua một nhà vô địch thế giới, võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới thử thách lớn nhất tại ASIAD 20 trong hành trình chinh phục tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp.