Nỗi thất vọng quá lớn với HLV Kim Sang Sik

Sau trận đấu tại sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm lớn nhất về kết quả này.

“Trước tiên, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì kết quả không tốt trước tuyển Thái Lan. Tôi đã lên kế hoạch và điều chỉnh chiến thuật cho cả hai hiệp, nhưng kết quả cuối cùng không diễn ra như kỳ vọng. Chúng tôi thực sự rất tiếc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của tuyển Việt Nam trong hiệp một, đặc biệt ở khu vực giữa sân. “Tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về trận thua của đội.

HLV Kim Sang Sik đã bày tỏ nỗi thất vọng lớn sau khi tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC

Trong hiệp một, Việt Nam gặp vấn đề ở khu vực giữa sân. Tôi đã thực hiện một số thay đổi và những cầu thủ vào sân thi đấu tốt, tuân thủ đúng yêu cầu chiến thuật. Sang hiệp hai, tuyển Thái Lan bắt đầu bộc lộ một số điểm yếu. Chúng tôi thay đổi cách tiếp cận và thử nghiệm nhiều phương án, nhưng Việt Nam vẫn không thể ghi bàn”, HLV Kim Sang Sik nói trong nỗi thất vọng về kết quả.

Thất bại trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội trong cuộc đua giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam cũng chính thức kết thúc chuỗi 27 trận bất bại. Trong khi đó, chiến thắng 2-0 giúp tuyển Thái Lan chính thức giành quyền vào trận đấu cuối cùng của giải.

Đáng chú ý, về sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo đang phải điều trị chấn thương, HLV Kim Sang Sik thừa nhận sự hiện diện của chân sút này có thể đã tạo ra khác biệt. “Có lẽ nếu Xuân Son được ra sân, cậu ấy có thể đã ghi bàn hôm nay. Nhưng đó chỉ là một khả năng”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Phát biểu của HLV Kim Sang Sik cho thấy tuyển Việt Nam đã có những thời điểm tạo được áp lực lên Thái Lan, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Việc thiếu Xuân Son cũng khiến hàng công Việt Nam mất đi một phương án có khả năng tạo đột biến trong những thời điểm bế tắc. Tuy nhiên, chính HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là giả định, bởi không thể biết chắc diễn biến trận đấu sẽ thay đổi như thế nào nếu tiền đạo này góp mặt.

Sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ phải hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo, bởi có quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần giành được 1 điểm trước Pakistan ở lượt trận cuối để giành quyền vào trận tranh hạng ba.