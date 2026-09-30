Chuyện về những cô gái Đăk Đoa đá bóng

Đây được xem là bước ngoặt, mở ra chương mới cho bóng đá nữ miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt đối với nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa nòng cốt chủ yếu đến từ đội bóng nữ phong trào Link Coffee được thành lập từ năm 2020. Họ là những cô gái Ba Na, Gia Rai vốn quen với nương rẫy cà phê hoặc vẫn đang là học sinh trên ghế nhà trường.

Việc đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa được chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai là bước ngoặt, mở ra chương mới cho bóng đá nữ miền Trung - Tây Nguyên

Sau nhiều lần tham gia giải đấu phong trào, có thể nói dấu mốc ấn tượng phải đến tháng 3.2026, khi đội bóng Link Coffee chính thức khoác áo xã Đăk Đoa tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng và giành ngôi vô địch.

Đặc biệt, cuối tháng 8 vừa qua, đội bóng nữ xã Đăk Đoa tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026 tại tỉnh Lào Cai và giành ngôi á quân, đồng thời để lại nhiều ấn tượng đẹp với giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước.

Kể về câu chuyện, tình yêu đến với quả bóng tròn trên sân cỏ, đội trưởng Thươn tâm sự, mình đam mê bóng đá từ nhỏ, nhưng bây giờ mới có sân chơi để thoải mái thể hiện niềm đam mê ấy. Sau mỗi ngày lên rẫy, mình vẫn cùng đám thanh niên trong làng ra sân bóng, ít khi được đá với đội chỉ toàn nữ, mà hầu như phải chơi cùng con trai.

Chia sẻ về chặng đường mới, đến với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để thi đấu chuyên nghiệp hơn, chị Thươn bày tỏ: “Bản thân tôi và toàn thể các chị, em trong đội xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, trên tinh thần cố gắng, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mang vinh quang về cho tỉnh nhà nói chung và cho CLB Hoàng Anh Gia Lai nói riêng”.

Ông Huỳnh Siểm, Chủ tịch UBND xã Đăk Đoa cho biết: “Việc đội bóng đá nữ Đăk Đoa được bàn giao cho Công ty cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, được xem là bước chuyển quan trọng, mở ra điều kiện thuận lợi để các VĐV nữ của xã Đăk Đoa được tiếp tục đào tạo, huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp hơn.

Qua đó, có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng khiếu và đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nữ tỉnh Gia Lai trong thời gian tới”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa cho CLB Hoàng Anh Gia Lai là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề nâng tầm công tác đào tạo theo hướng bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Sau khi tiếp nhận, quản lý, Công ty cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai cần xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các VĐV, đảm bảo tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, y tế và hậu cần để các em an tâm rèn luyện, cống hiến”.

Tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp chặt chẽ với CLB Hoàng Anh Gia Lai và chính quyền địa phương theo dõi, hỗ trợ công tác huấn luyện, thi đấu; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển phong trào bóng đá nữ; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ tạo nguồn lực chất lượng cao cho tỉnh.

Với đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa, CLB Hoàng Anh Gia Lai xác định đây sẽ là một quá trình phát triển từng bước. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, đội bóng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, các trận giao hữu và những sân chơi phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, từng bước tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao.

Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng để tham dự Giải vô địch quốc gia vào năm 2027.