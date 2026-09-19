Bitcoin gây khó hiểu

Theo CoinDesk, tháng 9 thường là giai đoạn yếu nhất trong năm của Bitcoin. Tuy nhiên, đợt bán tháo thường thấy trong tháng 9 đến nay tương đối hạn chế, bất chấp hàng loạt yếu tố bất lợi về chính sách và kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia, khả năng trụ vững của Bitcoin cho thấy những tín hiệu tích cực đang âm thầm hình thành phía sau thị trường.

Người bán dần cạn lực?

Sau khi tăng 25% trong tháng 8 lên khoảng 81.000 USD, Bitcoin được kỳ vọng sẽ phải trả lại phần đáng kể mức tăng này. Nguyên nhân là kể từ năm 2013, tháng 9 thường mang lại mức giảm trung bình khoảng 3% cho Bitcoin.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại khá khác biệt. Bitcoin hiện chỉ giảm khoảng 1,5% trong tháng này. Khi tháng 9 còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ kết thúc, Bitcoin vẫn tăng khoảng 32% trong quý III, qua đó đứng trước khả năng ghi nhận quý tăng giá đầu tiên kể từ quý III/2025.

Hiện tại, Bitcoin được giao dịch quanh 78.000 USD, gần trở lại mức trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất hôm 16/9. Động thái này phần lớn được xem là yếu tố gây bất lợi cho tiền mã hóa cũng như các tài sản rủi ro khác.

Không chỉ vậy, thị trường đã có đủ lý do để giảm trong tuần này, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.

Hôm 15/9, Đạo luật Minh bạch (Clarity Act) không nhận đủ 60 phiếu cần thiết để được Thượng viện Mỹ tiếp tục xem xét, khi chỉ có 49 thượng nghị sĩ ủng hộ. Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 74.887 USD trong ngày nhưng nhanh chóng ổn định trở lại. Đợt bán tháo tương đối hạn chế cho thấy giới giao dịch có thể đã phản ánh phần lớn rủi ro từ khả năng dự luật không được thông qua vào giá trước đó.

"Điều khiến tôi chú ý là Bitcoin gần như không phản ứng trước 2 tin tức rõ ràng là tiêu cực. Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và Đạo luật Minh bạch không được thông qua đều là những thông tin mà trong một môi trường thị trường khác có thể khiến giá giảm đáng kể. Nhưng lần này, gần như không có gì xảy ra", Mitchell Askew, người đứng đầu Blockware Intelligence thuộc Blockware, nhận định.

Bitcoin tăng giá bất chấp hàng loạt tin tức tiêu cực. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo Askew, khi những tin tức tiêu cực không còn tác động đáng kể đến giá, đó có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đang suy yếu.

"Những người sẵn sàng bán Bitcoin dựa trên những sự kiện như vậy có lẽ đã bán. Họ không còn Bitcoin để bán nữa. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn, đồng thời cũng chính là điều thường xuất hiện ở giai đoạn sau của quá trình tạo đáy", bà nói.

Thị trường năng lượng cũng tạo thêm áp lực lên các tài sản rủi ro trong đầu tuần. Giá dầu thô WTI đã vượt 106 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ tiền tệ lớn, đã vượt mốc 100, lên mức cao nhất trong hơn một tháng. Đồng USD mạnh kéo dài có thể khiến điều kiện tài chính thắt chặt hơn và gây sức ép lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Cùng lúc, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất trong 31 năm.

Giải thích về khả năng chống chịu của Bitcoin trước những yếu tố này, Sygnum Bank cho rằng lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng không phải lúc nào cũng là tín hiệu tiêu cực.

"Đây không phải con đường một chiều. Bạn có thể chứng kiến lợi suất tăng, trong khi Bitcoin và vàng cùng vượt trội. Nếu lãi suất tăng phản ánh rủi ro tiền tệ mất giá và rủi ro đối tác liên quan đến chính phủ, thì đối với những tài sản được xem là nơi lưu trữ giá trị, đây thực tế lại có thể là một động lực tích cực", Fabian Dori, Giám đốc đầu tư của Sygnum, nhận định.

Bitcoin sẽ đi về đâu?

Điểm đáng chú ý nhất đối với Bitcoin lúc này là khả năng duy trì trên 77.000 USD, bất chấp những trở ngại về lập pháp, giá dầu tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh lên. Nói cách khác, xét trên những diễn biến hiện tại, áp lực thị trường dường như vẫn nghiêng về phía tăng.

"Nếu thị trường có thể duy trì khả năng chống chịu như vậy trong lúc dòng tin tức liên tục gây bất lợi, thì chỉ cần các điều kiện kinh tế vĩ mô, địa chính trị hoặc chính sách có sự cải thiện dù khiêm tốn cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một nhịp tăng mạnh tiếp theo", Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group, nhận định.

Triển vọng chính sách đối với lĩnh vực tiền mã hóa cũng tiếp tục có những dấu hiệu tích cực sau khi Thượng viện không thông qua Đạo luật Minh bạch. Hôm 17/9, ngành công nghiệp tiền mã hóa đón nhận một diễn biến chính sách đáng khích lệ hơn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) công bố cơ chế miễn trừ đổi mới được chờ đợi từ lâu dành cho các nền tảng giao dịch chứng khoán token hóa. Theo đó, những nền tảng đáp ứng các điều kiện nhất định có thể hỗ trợ giao dịch cổ phiếu trên blockchain.

"Việc dự luật không thể thông qua khiến khung pháp lý chính thức bị trì hoãn, nhưng điều đó không ngăn SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tiếp tục đưa ra hướng dẫn dựa trên thẩm quyền hiện có. Điều này đồng nghĩa một hướng đi quan trọng về mặt pháp lý vẫn đang được mở", Kruger cho biết.

Một số nhà đầu tư vẫn lo ngại Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Thị trường hiện định giá khả năng có thêm 3 lần tăng lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trước tháng 4/2027. Nếu kịch bản này xảy ra, lãi suất quỹ liên bang sẽ lên khoảng 4,5-4,75%.

Tuy nhiên, theo Dori, điều này không nhất thiết trở thành rủi ro đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số.

"Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng lãi suất phải giảm thì tài sản kỹ thuật số mới có thể vượt trội", ông nhấn mạnh.

Yếu tố duy nhất đang khiến phe giá lên thận trọng là yếu tố mùa vụ, khi dữ liệu lịch sử không mang lại nhiều tín hiệu hỗ trợ cho Bitcoin trong tuần tới.

Theo Coinglass, Bitcoin trong lịch sử giảm trung bình 2,5% vào tuần giao dịch thứ 38 của năm và chỉ có 4 lần ghi nhận mức tăng trong tuần này.

Dù vậy, diễn biến trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả tương lai. Hơn nữa, yếu tố mùa vụ của Bitcoin thường chuyển sang tích cực khi thị trường bước vào quý cuối cùng của năm. Theo dữ liệu của CoinDesk, Bitcoin tăng trung bình tới 77% trong quý IV.