Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt và May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu

Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt & May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải (HanoiTex & HanoiFabric 2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Ảnh: Hằng Trần/Bnews/vnanet.vn

Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt & May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải (HanoiTex & HanoiFabric 2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

HanoiTex & HanoiFabric 2026 là triển lãm chuyên ngành được tổ chức thường niên tại Hà Nội, bao gồm hai nhóm nội dung chính: HanoiTex giới thiệu máy móc, thiết bị và công nghệ ngành dệt may; HanoiFabric trưng bày vải và nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt, may và thêu. Tiếp nối quy mô triển lãm năm 2025, sự kiện năm 2026 tiếp tục là điểm gặp gỡ của các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, nguyên phụ liệu cùng các đối tác trong chuỗi cung ứng dệt may trong nước và quốc tế.

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ và đồng hành của các tổ chức, hiệp hội trong ngành Dệt May Việt Nam gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) và Hiệp hội Dệt May Thời Trang Thành phố Hồ Chí Minh (AGTEX).

Tại triển lãm, các khu vực trưng bày sẽ giới thiệu nhóm máy móc, thiết bị và công nghệ dệt may; sợi, vải, nguyên phụ liệu; công nghệ dệt nhuộm; tự động hóa cùng các giải pháp hướng tới sản xuất xanh, thông minh và bền vững. Bên cạnh đó, nhiều công nghệ phục vụ mục tiêu tiết kiệm nước, hóa chất, năng lượng, sản xuất linh hoạt và giảm tồn kho cũng sẽ được đưa tới sự kiện.

Trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra triển lãm, Ban Tổ chức sẽ bố trí các buổi hội thảo chuyên đề xen kẽ, tạo không gian kết nối và trao đổi chuyên môn giữa doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia cùng các nhà cung cấp giải pháp. Các chủ đề hội thảo tập trung vào những vấn đề đang được doanh nghiệp dệt may quan tâm như: phòng vệ thương mại, truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các nhóm sản phẩm và giải pháp được giới thiệu tại HanoiTex & HanoiFabric 2026. Ảnh: Hằng Trần/Bnews/vnanet.vn

Ông Trương Văn Cẩm Phó Chu tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết, Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2026 mang đến cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận máy móc, giải pháp sản xuất mới; kết nối với nhà cung cấp vải, sợi, nguyên phụ liệu; gặp gỡ trực tiếp các đối tác quốc tế; nắm bắt các thay đổi về công nghệ, sản xuất xanh, tự động hóa, chuyển đổi số; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư, giao thương và phát triển thị trường.

Không chỉ tập trung vào công nghệ và thiết bị, HanoiTex – HanoiFabric 2026 còn phản ánh những xu hướng lớn đang tác động đến ngành như chuyển đổi số, tự động hóa, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp hướng đến phát triển bền vững. Thông qua sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế, triển lãm góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, tăng cường kết nối và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và cơ hội hợp tác. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp ngành dệt may Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế./.