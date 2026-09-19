Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục được ưu tiên trong tiếp cận vốn

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Đề án được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan triển khai tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Đề án cũng gắn với Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ về cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18.

Theo quyết định, Đề án bám sát các chủ trương, định hướng tại Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế nhà nước, cùng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề án gồm 5 quan điểm lớn và 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Đồng thời, Đề án có sự liên kết với Đề án “Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045” của Bộ Tài chính được phê duyệt theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026.

Đề án mới về hiện đại hóa hệ thống ngân hàng đặt tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Để tổ chức triển khai Đề án, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã cụ thể hóa 4 nhóm giải pháp thành 53 nhiệm vụ, trong đó xác định thời hạn hoàn thành, đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp đối với từng nhiệm vụ.

Nhóm thứ nhất, là các định hướng, giải pháp chung, gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng; đẩy mạnh truyền thông chính sách và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Nhóm thứ hai, tập trung vào hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, gồm hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; hiện đại hóa hệ thống thanh toán và công tác quản lý, giám sát; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng và hiện đại hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nhóm thứ ba, là các định hướng, giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, gồm 4 nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và các giải pháp hỗ trợ đối với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Nhóm thứ tư, tập trung tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Theo phân công, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tổ chức thực hiện Đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu; triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.