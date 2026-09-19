Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2026. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong số vốn FDI đăng ký mới, sản xuất tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu, thu hút khoảng 10,8 tỷ USD, tương đương 62% tổng vốn đăng ký mới.

Dòng vốn đầu tư cũng duy trì tích cực tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Hà Nội thu hút 3,2 tỷ USD vốn FDI trong sáu tháng đầu năm, trong khi vốn FDI đăng ký mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,8 tỷ USD, tăng mạnh 114,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng mở rộng không gian đầu tư

Hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ hiệu quả mà Việt Nam có thể hỗ trợ giai đoạn phát triển đầu tư tiếp theo. Theo Bộ Xây dựng, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã đưa vào khai thác, hoàn thành thông xe kỹ thuật 3.345km đường cao tốc. Việc tiếp tục đầu tư vào hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt và mạng lưới logistics đang cải thiện kết nối giữa các trung tâm kinh tế hiện hữu và những địa điểm đầu tư mới nổi.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, phát triển kinh tế. (Ảnh: HNV)

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, cho biết: “Hạ tầng đang mở rộng phạm vi các thị trường mà dòng vốn quốc tế có thể tiếp cận tại Việt Nam. Kết nối được cải thiện đang tạo thêm dư địa cho các địa điểm đầu tư mới, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm hạ tầng, nguồn điện, logistics và các dịch vụ hỗ trợ có thể theo kịp khi quy mô đầu tư tiếp tục tăng.”

Tại miền bắc Việt Nam, các dự án giao thông trọng điểm đang củng cố hành lang kinh tế kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm sản xuất lân cận. Vành đai 4, mạng lưới đường cao tốc được mở rộng và hệ thống cảng nước sâu tại Hải Phòng đang cải thiện kết nối liên vùng, trong khi các kế hoạch phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội được kỳ vọng hỗ trợ hình thành các khu vực thương mại và nhà ở mới, đồng thời tăng cường kết nối với các cực tăng trưởng lân cận.

Một xu hướng tương tự cũng đang diễn ra tại miền nam Việt Nam. Sân bay quốc tế Long Thành, Vành đai 3 và cụm cảng Cái Mép-Thị Vải đang cải thiện khả năng tiếp cận các hành lang công nghiệp và logistics trọng điểm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, với các kết nối trong tương lai được định hướng mở rộng tới những khu vực phát triển quan trọng trong vùng kinh tế phía nam.

Những dự án này đang mở rộng phạm vi các địa điểm có thể thu hút đầu tư. Tác động của quá trình này cũng vượt ra ngoài bất động sản công nghiệp và logistics khi các trung tâm kinh tế mới hình thành và việc làm gia tăng, nhu cầu có thể lan tỏa sang nhà ở, văn phòng, bán lẻ, lưu trú và các phân khúc bất động sản khác.

Từ tăng trưởng đến khả năng triển khai

Đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, logistics, công nghệ và hạ tầng, khoảng thời gian từ khi cam kết vốn đến khi dự án đi vào hoạt động có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Những chậm trễ trong việc tiếp cận quỹ đất, phê duyệt dự án hoặc hoàn thiện hạ tầng có thể làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills. (Ảnh: Savills Việt Nam)

Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, đầu tư và phát triển dự án, đồng thời chú trọng hơn đến việc thu hút các ngành công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn.

Ông Neil MacGregor cho rằng, tính minh bạch và khả năng rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành đang được các nhà đầu tư quốc tế xem xét kỹ trong quá trình ra quyết định. Một môi trường pháp lý rõ ràng và quy trình phê duyệt hiệu quả hơn có thể tạo thêm cơ sở để nhà đầu tư dự báo và quản lý tiến độ triển khai.

Cùng với nền tảng sản xuất, vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các yếu tố này đang trở thành những điều kiện quan trọng trong quyết định phân bổ vốn. Khi được củng cố bởi một môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai dự án hiệu quả, những lợi thế trên sẽ góp phần giúp chuyển hóa tăng trưởng của Việt Nam thành dòng vốn đầu tư dài hạn.