Hạ tầng GELEX sắp phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 2.860 tỷ đồng

Hạ tầng GELEX thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, huy động 2.860 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện từ quý 3/2026 đến quý 2/2027, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ dự kiến 2 tổ chức mua tổng cộng 98 triệu cổ phiếu và còn lại một cá nhân mua 2 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa.

Số tiền huy động, Hạ tầng GELEX cho biết sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của công ty cho mục đích góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, vốn điều của Hạ tầng GELEX nâng từ 8.900 tỷ đồng, lên 9.900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/2/2026, HĐQT Hạ tầng GELEX đã thông qua phương án góp 20% vốn vào doanh nghiệp thực hiện dự án. Đến ngày 26/6, lãnh đạo GEL cho biết công ty đã hoàn tất góp thêm 8.062,5 tỷ đồng và sở hữu 20% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise, pháp nhân thực hiện dự án.

Hạ tầng GELEX thuyết minh đã đầu tư 8.062,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterse tại thời điểm 30/6/2026.Ông Vũ Hoàng Long - Tổng Giám đốc Hạ tầng Hàng không Masterise, đại diện của Hạ tầng GELEX tại dự án Sân bay Gia Bình, cho biết việc tham gia dự án này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn.

Trước đó, ngày 10/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu GEL ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do đã đủ điều kiện giao dịch 6 tháng trên sàn HOSE (cổ phiếu chào sàn HOSE ngày 6/2/2026).

Trên thị trường chứng khoán, tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/9, cổ phiếu GEL giảm 100 đồng, về mức 29.000 đồng/cổ phiếu.