Tiết kiệm 3 triệu đồng/tháng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền?

Tuấn Minh (30 tuổi, nhân viên văn phòng) có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trước đây, Minh thường để tiền trong tài khoản rồi chi tiêu theo nhu cầu. Đến cuối tháng, nếu còn dư, anh mới chuyển một phần sang tài khoản tiết kiệm.

Cách làm này khiến khoản tiền dành cho tương lai không ổn định. Có tháng Minh tiết kiệm được 3-4 triệu đồng, nhưng cũng có tháng gần như không còn tiền sau khi thanh toán tiền nhà, ăn uống, đi lại và các khoản mua sắm.

Sau đó, Minh thay đổi cách quản lý. Ngay khi nhận lương, anh chuyển 3 triệu đồng sang một tài khoản riêng. Minh coi đây là khoản tiền không sử dụng cho chi tiêu hàng ngày. Phần 17 triệu đồng còn lại mới được dùng để trang trải các nhu cầu trong tháng.

Theo tính toán, nếu đều đặn đầu tư 3 triệu đồng mỗi tháng, tổng số tiền sau 5 năm là 180 triệu đồng. Giả định khoản tiền đạt lợi suất bình quân 8%/năm và lợi nhuận được tái đầu tư, giá trị danh mục sau 5 năm có thể vào khoảng 220 triệu đồng.

Sau 10 năm, người này đã góp tổng cộng 360 triệu đồng. Giá trị tích lũy có thể đạt khoảng 550 triệu đồng.

Mỗi người có thể lựa chọn tỷ lệ tích lũy phù hợp với thu nhập, chi phí sinh hoạt và các nghĩa vụ tài chính. Quan trọng hơn là khoản tiền này đủ khả thi để duy trì đều đặn trong thời gian dài. Ảnh: Nam Khánh

Tích lũy thế nào?

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên tư vấn tài chính, lúc tài khoản còn nhiều tiền, một số khoản mua sắm có thể được xem là không đáng kể. Một bữa ăn ngoài, một món đồ công nghệ, vài lần mua sắm trực tuyến hay các khoản đăng ký dịch vụ có thể không tạo áp lực nếu nhìn riêng lẻ. Tính cả tháng, số tiền này có thể làm giảm đáng kể khoản tích lũy.

Theo ông Cường, việc xác định trước một khoản tiết kiệm và chuyển tiền tự động ngay sau ngày nhận lương có thể giúp người dùng giảm sự phụ thuộc vào ý chí cá nhân. Khi khoản tiền này đã được tách khỏi tài khoản chi tiêu, ngân sách sinh hoạt cũng được xác định rõ hơn.

Với thu nhập 20 triệu đồng/tháng, một người đặt mục tiêu dành 15%, tương đương 3 triệu đồng, cho tiết kiệm hoặc đầu tư. Số tiền còn lại là 17 triệu đồng. Nếu thu nhập tăng lên, khoản dành cho tương lai cũng có thể được điều chỉnh tương ứng.

Tỷ lệ 10-20% thường được dùng như một mốc tham khảo, nhưng không phải quy tắc bắt buộc cho mọi người. Người đang có nhiều nghĩa vụ tài chính có thể bắt đầu bằng một khoản nhỏ hơn. Điều quan trọng là khoản tiền này đủ phù hợp để có thể duy trì đều đặn.

Nhiều người cho rằng vài triệu đồng mỗi tháng không tạo ra khác biệt lớn. Tuy nhiên, nếu khoản tiền được duy trì trong thời gian dài và có lợi nhuận tái đầu tư, sức mạnh của lãi kép bắt đầu thể hiện rõ. Nếu đều đặn dành 3 triệu đồng/tháng để tiết kiệm hoặc đầu tư, với mức sinh lời giả định 8%/năm, sau 20 năm số tiền tích lũy có thể lên gần 1,76 tỷ đồng nhờ lợi nhuận được tái đầu tư.

Lưu ý, 1,77 tỷ đồng là giá trị danh nghĩa theo giả định trên. Sau 20 năm, sức mua thực tế của khoản tiền này sẽ thấp hơn do tác động của lạm phát.

Trong thực tế, lợi suất đầu tư không cố định và có thể tăng hoặc giảm theo từng thời kỳ. Kết quả thực tế cũng phụ thuộc vào loại tài sản, thời điểm đầu tư, chi phí và việc người đầu tư có duy trì khoản góp đều đặn hay không.

Khi thu nhập tăng, khoản tích lũy có thể được nâng lên. Một phần tiền thưởng, thu nhập tăng thêm hoặc khoản chi đã cắt giảm cũng có thể được phân bổ cho mục tiêu dài hạn thay vì lập tức chuyển thành một khoản chi mới.

Trước khi đẩy mạnh đầu tư, người dùng cần tính đến quỹ dự phòng và các nghĩa vụ tài chính hiện có. Một khoản tiết kiệm dài hạn sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu người sở hữu phải rút ra liên tục để xử lý các khoản chi bất ngờ.

Từ một khoản 3 triệu đồng/tháng, bài toán tài chính có thể bắt đầu rất nhỏ. Khi được thực hiện đều đặn, tự động và kéo dài đủ lâu, khoản tiền này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tương lai.