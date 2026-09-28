Bill Gates phản bác Tổng thống Trump

Bill Gates cho rằng Mỹ cần thêm các biện pháp kiểm soát AI. Ảnh: Bloomberg.

Bill Gates cho rằng Mỹ cần áp dụng các biện pháp bảo vệ trước rủi ro từ AI, thay vì lo ngại những quy định này sẽ tạo lợi thế cho Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC, nhà đồng sáng lập Microsoft phản bác lập luận rằng Bắc Kinh sẽ không áp dụng những biện pháp tương tự.

“Chắc chắn tất cả quốc gia đều nên muốn có những biện pháp bảo vệ này”, Gates nói. Ông cho biết “không đồng ý” với quan điểm cho rằng Trung Quốc sẽ từ chối các cơ chế kiểm soát AI.

Phát biểu của Bill Gates trái ngược với cách tiếp cận hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump gần đây nhiều lần phản đối việc áp thêm các rào cản đối với quá trình phát triển AI. Tổng thống Mỹ cho rằng việc kiểm soát quá mức có thể làm suy yếu năng lực đổi mới của nước này trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Khi được hỏi về việc ông Trump gọi những lo ngại xoay quanh rủi ro AI là một “trò bịp”, Gates bác bỏ nhận định này.

“Đây hoàn toàn không phải là trò bịp”, Gates nói.

Nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng Trung Quốc cũng có động lực để hợp tác về an toàn AI. Theo ông, quốc gia Đông Á không muốn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công sử dụng công nghệ tiên tiến.

Gates cũng cho rằng lập trường của Tổng thống Mỹ có thể thay đổi sau khi tham khảo thêm ý kiến. Nhà đồng sáng lập Microsoft nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ không nhất thiết khiến Washington gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh AI giữa các quốc gia.

Những cảnh báo của Bill Gates xuất hiện trong bối cảnh tranh luận về mức độ kiểm soát AI ngày càng gay gắt. Một số lãnh đạo và chuyên gia công nghệ tin rằng những hệ thống mạnh mẽ có thể bị lạm dụng ở quy mô lớn.

Trước đó, trong bài viết công bố hồi tháng 8, Gates đề cập 3 nhóm rủi ro lớn liên quan đến quá trình chuyển đổi sang thời đại AI. Ông cho rằng thế giới cần xây dựng một khuôn khổ trong nước và quốc tế mới để quản lý công nghệ này.

Gates đặc biệt lo ngại AI có thể bị sử dụng để thực hiện tấn công mạng, gian lận, phát tán thông tin sai lệch hoặc gây thiệt hại cho các hạ tầng quan trọng.

“Chúng ta cần giám sát các mô hình phức tạp và ghi lại chính xác những gì đang được thực hiện”, Gates nói. Theo ông, Mỹ nên yêu cầu thực hiện những biện pháp này và Trung Quốc cũng có lý do để làm điều tương tự.