Trực thăng cứu thương rơi ngoài khơi California, 2 người thiệt mạng

Theo Sở Cứu hỏa hạt Los Angeles, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về vụ tai nạn vào khoảng 19h50. Chiếc trực thăng gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ đảo Catalina, ngoài khơi thành phố Los Angeles.

Một phi công và một y tá hàng không đã thiệt mạng, trong khi một số người khác bị thương sau vụ rơi trực thăng cứu thương. Ảnh: X

Có 5 người được xác nhận ở trên trực thăng vào thời điểm xảy ra tai nạn. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 người dưới nước. Hai nạn nhân được xác định tử vong, hai người còn lại được đưa đến bệnh viện điều trị. Người thứ năm vẫn mất tích và lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm trên biển.

Ít nhất một trong những người bị thương đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA tại Los Angeles. Tình trạng cụ thể của các nạn nhân chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.

Giám sát viên hạt Los Angeles cho biết đã được thông báo rằng đây là một trực thăng cứu thương gặp nạn ngay sau khi rời đảo Catalina.

Lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, Lực lượng Tuần duyên Mỹ và lực lượng cứu hỏa Avalon đã được huy động đến hiện trường. Hoạt động tìm kiếm người mất tích tiếp tục được triển khai trong đêm.

Theo thông tin được truyền thông Mỹ dẫn từ giới chức địa phương, xác trực thăng nằm ở độ sâu khoảng 73 m, ngoài khơi Catalina. Hòn đảo này nằm cách phần đất liền của hạt Los Angeles khoảng 35 km.

Chiếc trực thăng gặp nạn được xác định thuộc REACH Air Medical Services, đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế bằng đường hàng không. Công ty xác nhận một trực thăng của họ liên quan đến vụ việc và cho biết đang phối hợp với lực lượng cứu hộ cũng như cơ quan chức năng để thu thập thông tin.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết sẽ điều tra vụ tai nạn. Chiếc trực thăng gặp nạn được xác định là loại Eurocopter EC135 P2, dòng trực thăng thường được sử dụng cho nhiệm vụ vận chuyển y tế.