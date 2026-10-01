Giá dầu diesel tại EU chạm mốc kỷ lục mới do gián đoạn nguồn cung

Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại một trạm xăng ở Wasquehal, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dữ liệu do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 1/10 cho thấy giá dầu diesel trung bình tại các cây xăng trên khắp Liên minh châu Âu (EU) đã chạm mức kỷ lục mới là 2,24 euro (khoảng 2,55 USD) mỗi lít.

Mức giá này tăng mạnh so với ngưỡng 1,59 euro/lít được ghi nhận trước khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng nổ vào tháng 2/2026.

Phân tích dữ liệu báo cáo hàng tuần kể từ năm 2005 cho thấy có tới 12 quốc gia thành viên EU ghi nhận mức giá cao kỷ lục, bao gồm Bỉ, Italy, Romania và Ba Lan.

Giá dầu diesel - nhiên liệu chính cho vận tải đường bộ và máy móc nông nghiệp - đã vượt ngưỡng 2,50 euro/lít tại Đan Mạch, Hà Lan và Phần Lan.

Mặt hàng này cũng đạt mức 2,44 euro/lít tại Đức và 2,43 euro/lít tại Bỉ.

Tại Italy, giá dầu diesel chạm mức 2,35 euro/lít, trong khi các cây xăng tại Pháp đang bán với mức giá trung bình là 2,37 euro/lít.

Số liệu do EC công bố đã bao gồm các khoản thuế vốn có sự khác biệt giữa các quốc gia và chiếm trung bình khoảng 40% giá bán lẻ tại các cây xăng trên toàn khối.

Tuy nhiên, dữ liệu chưa tính đến các khoản trợ cấp mục tiêu của một số chính phủ, chẳng hạn như chính sách hỗ trợ cho những người lái xe đường dài tại Pháp.

Mức giá trung bình của 27 nước thành viên được tính toán dựa trên trọng số tiêu thụ nhiên liệu của từng quốc gia trong năm 2024.

Đà tăng phi mã của giá dầu diesel kể từ đầu năm xuất phát từ hàng loạt sự cố gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Nguyên nhân bao gồm việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, lực lượng Houthi phong tỏa hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ, cùng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga./.