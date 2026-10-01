'Hwasong-11Ma-1' khiến phòng không đối phương đau đầu ra sao?

Ngày 20/9, Triều Tiên tiến hành vụ thử một hệ thống vũ khí mới. Hình ảnh do truyền thông nước này công bố sau đó cho thấy trên màn hình theo dõi xuất hiện định danh tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11Ma-1.

Dữ liệu hiển thị trên màn hình cho thấy tên lửa đạt tốc độ 2.146 m/s, tương đương Mach 7,3, bay ở độ cao 35,8 km và đạt quãng đường 908,2 km.

Điểm đáng chú ý nằm ở quỹ đạo bay. Hình ảnh được công bố cho thấy Hwasong-11Ma-1 dường như sử dụng phương tiện lượn siêu vượt âm HGV, thay vì chỉ bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.

Sau giai đoạn được tên lửa đẩy lên tốc độ cao, HGV có thể tiếp tục lướt trong khí quyển ở tốc độ lớn.

Đây là yếu tố khiến việc đánh chặn trở thành bài toán phức tạp hơn. Theo phân tích của Defense Express, quỹ đạo ở độ cao 35,8 km đặt phương tiện lượn vào khu vực giữa phạm vi tác chiến của các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot và THAAD.

Điều này có thể làm giảm thời gian và cơ hội phát hiện, theo dõi và đánh chặn trong một số tình huống.

Tuy nhiên, các số liệu trên cần được nhìn nhận thận trọng. Ngày 20/9, trước khi Triều Tiên công bố hình ảnh vụ thử, quân đội Hàn Quốc xác định 2 vật thể được phóng từ khu vực Wonsan là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hàn Quốc ước tính chúng bay lần lượt 450 km và hơn 600 km. Nhật Bản đưa ra số liệu tương ứng khoảng 440 km và 590 km, với độ cao cực đại lần lượt khoảng 60 km và 70 km.

Sự khác biệt giữa dữ liệu của Triều Tiên với đánh giá ban đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy Hwasong-11Ma-1 vẫn cần được tiếp tục theo dõi.

Nếu các thông số do Bình Nhưỡng công bố phản ánh đúng năng lực của hệ thống, đây sẽ là một biến thể đáng chú ý trong nỗ lực phát triển tên lửa có khả năng vượt qua mạng lưới phòng thủ tên lửa..