Chân dung người hùng ngăn chặn kẻ tấn công trên chuyến bay FlyDubai
Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được ca ngợi là người hùng sau khi chống trả một cuộc tấn công của cơ phó, góp phần ngăn nguy cơ máy bay Flydubai chở hơn 170 người tới Israel bị khống chế. Cơ trưởng Machchhar bị đâm trọng thương trong lúc vật lộn với kẻ tấn công. Trong cuộc giằng co, cửa buồng lái mở ra, cho phép các hành khách tràn vào khống chế hung thủ và hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát máy bay đang trên đường tới Tel Aviv.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chan-dung-nguoi-hung-ngan-chan-ke-tan-cong-tren-chuyen-bay-flydubai-post1390576.html