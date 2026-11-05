Bền chặt ý Đảng - lòng dân

Lan toả không khí ngày hội

Từ cuối tháng 10, không khí Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu sôi nổi tại các khu dân cư trong tỉnh. Ngày hội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử mà còn là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và khơi dậy tinh thần chung sức xây dựng quê hương.

Tại ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, ngày hội được lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, tạo không gian giao lưu văn hoá đa dạng. Ðây là địa bàn có đông đồng bào Kinh, Hoa, Khmer và Chăm cùng sinh sống.

Xã Vĩnh Mỹ tổ chức thành công Liên hoan Tiếng hát đại đoàn kết năm 2026. (Ảnh: Trung tâm Công ích xã Vĩnh Mỹ cung cấp).

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ quần chúng còn có hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản địa phương và giao lưu văn hoá. Nét mới nổi bật tại Xã Hồ Thị Kỷ trong mùa hội năm nay là các cơ quan, trường học trên địa bàn tích cực triển khai hoạt động gắn với tuần lễ văn hoá, góp phần mở rộng không gian giao lưu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.

Sôi nổi không gian giao lưu văn hoá

Hưởng ứng ngày hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ tổ chức Liên hoan Tiếng hát Ðại đoàn kết năm 2026, với 24 tiết mục văn nghệ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các ấp trên địa bàn xã, cùng sự góp mặt giao lưu của các đơn vị thuộc xã Phước Long, Phường Lý Văn Lâm.

Mỗi tiết mục mang sắc thái riêng biệt, từ những làn điệu dân ca đậm tình quê hương cho đến các ca khúc ca ngợi Ðảng, Bác Hồ và truyền thống cách mạng, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật sôi nổi. Liên hoan còn phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân của MTTQ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại xã Ðông Hải, ngày hội được tổ chức điểm tại ấp Hiệp Ðiền, nơi có 404 hộ dân, gồm đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, người dân vùng biển luôn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu trong năm 2026, toàn ấp có 394 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm gần 98%.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Ðông Hải, nhấn mạnh: "Sức mạnh của khối đại đoàn kết không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những việc làm rất cụ thể: một gia đình giúp đỡ một gia đình khó khăn, một tuyến đường được bà con cùng nhau giữ gìn sạch, đẹp, một mâu thuẫn được hoà giải, một ý kiến chính đáng của người dân được lắng nghe và giải quyết".

Các cấp uỷ, chính quyền xã Ðông Hải quan tâm thực hiện Ðề án 07 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Xây dựng mô hình ấp, khóm, xã, phường đoàn kết, ấm no, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị.

Tại xã Phú Tân, ấp Ðường Cày được chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm vào chiều 4/11. Ông Nguyễn Ðức Duy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phú Tân, cho biết, phần hội năm nay được đầu tư kỹ lưỡng với các trò chơi dân gian như vòng tròn đoàn kết, đập bong bóng và chuyền bóng bằng muỗng. Phần lễ đan xen các tiết mục văn nghệ về tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm xóm giềng góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Xây dựng cộng đồng văn minh

Ðể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa các phong trào đi vào chiều sâu thực chất, chi bộ, ban công tác Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau xác định tiếp tục củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân.

Xã Hồ Thị Kỷ trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam của ấp Tắc Thủ. (Ảnh: Trung tâm Công ích Xã Hồ Thị Kỷ cung cấp).

Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ tác phong gần dân, sát dân, chủ động lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; gìn giữ và phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm lo tốt cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, quan tâm phụng dưỡng người cao tuổi, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chuỗi sự kiện Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tiếp nối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Thông qua chuỗi hoạt động đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hoá, Cà Mau đang tạo động lực mới để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo tốt an sinh xã hội và củng cố vững chắc nền tảng đại đoàn kết toàn dân.