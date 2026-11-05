Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Chiều 5/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên.

Cùng dự Ngày hội, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Về phía Tỉnh ủy Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cùng đông đảo bà con nhân dân xã Hồng Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Ngày hội.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Từ nhiều năm nay, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, thôn, xóm, bản, làng đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 35 về việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam thành chuỗi hoạt động văn hóa, đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí thân tình của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại Hưng Yên, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, khu dân cư Tiền Phong - xã Hồng Quang nói riêng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư.

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư.

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và đối tượng khó khăn, người yếu thế.

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức rộng khắp tại các khu dân cư, thực sự trở thành dịp để gắn kết cộng đồng. Trong lĩnh vực văn hóa, đã quan tâm củng cố hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; chú trọng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, lễ hội; đổi mới phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng hương ước, quy ước cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và các mô hình văn hóa qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa từ cơ sở.

Khu dân cư Tiền Phong được hợp nhất từ 2 khu dân cư cũ (Bình Xá và Bình Lăng) có 885 hộ với 2875 nhân khẩu. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, người dân có truyền thống đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao duy trì thường xuyên. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước cộng đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư.

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Hồng Quang nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Hồng Quang nói riêng tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, giữa các dân tộc, tôn giáo, các thế hệ, giữa người lao động, đội ngũ trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đồng bào Hưng Yên ở trong nước và ở nước ngoài...

Tập trung phát triển văn hóa và con người Hưng Yên đậm đà bản sắc theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Tỉnh Hưng Yên cần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật truyền thống. Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và tạo sinh kế cho người dân, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản...

Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Phạm Quang Ngọc cùng các đại biểu và nhân dân xã Hồng Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, phải gắn đại đoàn kết với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội; tạo môi trường thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Mỗi khu dân cư cần xây dựng những mô hình thiết thực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, xây dựng cộng đồng dân cư kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy cao nhất các giá trị văn hóa tốt đẹp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng, với truyền thống văn hiến, yêu nước, cách mạng và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tinh thần của Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi thôn, tổ dân phố, để mỗi gia đình thực sự là một mái ấm văn hóa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, an toàn, nghĩa tình; mỗi người dân đều có ý thức và trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp về dự Ngày hội với nhân dân khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao 50 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học xã Hồng Quang; 40 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026; biểu dương những gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”...