[Video] Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu học tạm của trường học

Các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân phường Kim Liên tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình người bị nạn.