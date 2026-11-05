[Video] Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu học tạm của trường học
Liên quan đến vụ cháy tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên àm một người tử vong xảy ra vào ngày 5/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả.
Các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo thành phố cũng giao các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân phường Kim Liên tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình người bị nạn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chu-tich-ha-noi-yeu-cau-khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-tai-khu-hoc-tam-cua-truong-hoc-post1000537.html