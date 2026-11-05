Tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội

Bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Theo Quyết định, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều lệ của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ Quyết định này, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định có liên quan, ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan; bảo đảm rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, quyền hạn; không chồng chéo, trùng lặp; không bỏ sót nhiệm vụ, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan nêu trên là đơn vị dự toán cấp I theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ban Thường trực phân bổ, quản lý biên chế của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc. Lãnh đạo cơ quan Trung ương từng tổ chức chính trị - xã hội giao, quản lý, sử dụng biên chế của từng cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

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Chức năng, nhiệm vụ

Bên cạnh đó, theo Quyết định, Ban Thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và các Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; giữ vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động; lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, định hướng hoạt động và nhiệm vụ chung đối với các cơ quan trực thuộc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều lệ của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Ban Thường trực, có chức năng tham mưu, giúp việc Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác mặt trận.

Là đầu mối tham mưu, tổng hợp phục vụ Ban Thường trực trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ được phân công; tham mưu Ban Thường trực hướng dẫn, điều phối thống nhất hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Trong các nhiệm vụ được quy định, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, thực hiện tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Quyết định nêu rõ chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực đối với chương trình phối hợp, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ được phân công; trực tiếp tham mưu, giúp việc cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức đó.

Lãnh đạo cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo có thẩm quyền của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ban Thường trực về toàn bộ hoạt động của cơ quan Trung ương của từng tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của các tổ chức.

Về mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực và các cơ quan, theo Quyết định, mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực với Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội là mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức.

Mối quan hệ giữa Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội là mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với mỗi nhiệm vụ, xác định rõ một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các công việc, chương trình, đề án, hồ sơ đang giải quyết và nhiệm vụ đã được giao trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục do cơ quan, đơn vị đang chủ trì thực hiện cho đến khi hoàn thành hoặc được bàn giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Việc bàn giao tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài chính, tài sản, quyền và nghĩa vụ phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn hoạt động.

Xem toàn văn Quyết định tại đây: quyet-dinh-659.pdf