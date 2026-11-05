Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư Tiền Phong (xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chiều 5/11, cán bộ và nhân dân khu dân cư Tiền Phong (xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự sự kiện có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi, đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và đông đảo nhân dân Khu dân cư Tiền Phong (xã Hồng Quang).

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân Khu dân cư Tiền Phong, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh to lớn và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, mỗi khi lòng dân thuận, toàn dân một lòng, dân tộc ta đều có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt năm nay, thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên trên cả nước triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam theo Chỉ thị của Chính phủ gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành chuỗi hoạt động văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được thụ hưởng, vừa tạo sức bật mới để xây dựng, củng cố sức mạnh nội sinh, tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển.

Đại tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Hồng Quang nói riêng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa. Nổi bật là kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 9 tháng đầu năm đạt 11,22%, đứng thứ 7 trong cả nước; các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đều đạt những kết quả tiếp tục tiến bộ; thu ngân sách vượt dự kiến. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu. Ảnh: Thu Hoài /TTXVN

Nhấn mạnh thông điệp “đại đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là nền tảng, nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là nguồn lực và mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách”, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Hưng Yên và xã Hồng Quang tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành nguồn lực mới cho xây dựng và phát triển quê hương; tập trung xây dựng con người Hưng Yên đậm đà bản sắc theo tinh thần Kết luận số 80 của Bộ Chính trị, phải đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Tỉnh Hưng Yên cần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật truyền thống; trong đó chú trọng giá trị văn hóa, văn hiến và bản sắc văn hóa vùng Đồng bằng sông Hồng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và tạo sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên cần gắn đại đoàn kết với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân; quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế với tinh thần tương thân, tương ái, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đồng thời, tỉnh xây dựng cộng đồng dân cư kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy cao nhất các giá trị văn hóa tốt đẹp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua ở cơ sở.

Khu dân cư Tiền Phong (xã Hồng Quang) được hợp nhất từ 2 khu dân cư cũ (Bình Xá và Bình Lăng) có 885 hộ với 2.875 nhân khẩu. Những năm qua, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, người dân có truyền thống đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao duy trì thường xuyên; nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước cộng đồng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang tặng quà cho đại diện Quỹ khuyến học xã Hồng Quang và 40 gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn của Khu dân cư Tiền Phong; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi trao tặng Quỹ Vì người nghèo xã Hồng Quang 50 triệu đồng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, UBND tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Khu dân cư Tiền Phong vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Quang trao chứng nhận cho 5 gia đình tiêu biểu danh hiệu“Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cấp xã.