Lan tỏa những điển hình học tập và thực hành theo Bác, khơi dậy khát vọng bứt phá

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp)

Đoàn công tác cũng trao đổi, thống nhất công tác phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Bứt phá Việt Nam” tại điểm cầu Đồng Nai.

Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện, xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, điểm mới trong kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy là yêu cầu việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng triển khai hình thức, chung chung.

Về việc thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình “Bứt phá Việt Nam”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã giới thiệu một số điển hình tiêu biểu. Đó là: Đảng ủy xã Bù Đăng với mô hình “Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tận nhà cho người dân”; đồng chí Nguyễn Gia Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, Phó Bí thư Chi bộ 1, Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn Công ty, nhân viên quản lý môi trường Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, công nhân lao động tiêu biểu, tích cực trong công tác chuyên môn, công tác Đảng và hoạt động đoàn thể; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội của địa phương.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bù Đăng Vũ Lương giới thiệu mô hình “Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tận nhà cho người dân”. (Ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp)

Khẳng định việc Đồng Nai được lựa chọn là một trong ba điểm cầu của Chương trình là cơ hội giới thiệu hình ảnh địa phương, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, thành phố sẽ phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và sản phẩm; chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác đề nghị Thành ủy Đồng Nai sớm hoàn thành kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa và kế hoạch thực hiện Chỉ thị ở các cấp ủy trực thuộc. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, bảo đảm chương trình "Bứt phá Việt Nam" tại điểm cầu Đồng Nai chuyển tải đúng nội dung “Dân là gốc” qua câu chuyện thật của người lao động; công tác tổ chức an toàn tuyệt đối về con người, kỹ thuật, đường truyền; trang trọng, tiết kiệm.