Xác thực điện tử trở thành “chìa khóa” - Niềm tin trên không gian số
Ngày 4/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu và Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Nhiều ý kiến tập trung vào yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu, phân định rõ trách nhiệm quản lý và tăng cường bảo vệ quyền lợi của người chưa thành niên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xac-thuc-dien-tu-tro-thanh-chia-khoa-niem-tin-tren-khong-gian-so-246261104231546463.htm