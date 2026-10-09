Bền chặt tình quân dân

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 hỗ trợ giống Hồng không hạt cho người dân xã Xín Mần.

Tiếp sức người dân vươn lên

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313, Quân khu 2 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã biên giới của tỉnh gồm: Thanh Thủy, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Bản Máy, Thàng Tín, Lao Chải, Minh Tân và Tùng Vài. Đơn vị luôn kiên trì thực hiện phương châm “4 cùng”, cán bộ đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn là những “kỹ sư”, “thầy giáo” bám bản, đem tri thức và nhiệt huyết thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con vùng cao.

Sự đồng hành thể hiện qua câu chuyện của gia đình ông Cáo Văn Đông, người dân tộc Mông, thôn Ngài Thầu, xã Thàng Tín. Trước đây, gia đình ông là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, căn nhà gỗ tạm bợ dựng gần hai mươi năm đã xiêu vẹo, vợ chồng ông phải chật vật nuôi 3 con nhỏ và mẹ già thường xuyên đau ốm. Điểm tựa đến với gia đình khi cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 xuống khảo sát, trao tặng gia đình 2 con trâu sinh sản và 30 con ngan giống; đồng thời cầm tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch. Không dừng lại ở con giống, đơn vị còn kết nối giới thiệu việc làm để hai vợ chồng có thêm nguồn thu nhập ổn định. Nhờ sự sát sao đó, đến nay gia đình ông Đông vươn lên trở thành hộ khá và tích lũy xây được ngôi nhà kiên cố rộng hơn 100 m2.

Không chỉ trao “cần câu” sinh kế, tình quân dân còn ấm áp trọn vẹn qua những việc làm nhân văn. Tại điểm trường mầm non thôn Lao Pờ, xã Xín Mần, mô hình “Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương” được các chiến sĩ Đội Sản xuất & Xây dựng cơ sở chính trị số 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 duy trì đều đặn. Từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất và sự đóng góp tự nguyện, mỗi tuần một lần, các cán bộ mang thực phẩm đến điểm trường, tự tay nấu ăn cho học sinh. Phụ huynh Lù Thị Mai chia sẻ: “Nhà đông con, cuộc sống còn nhiều vất vả nên việc chăm lo chu đáo cho các cháu nhiều lúc còn dang dở. Từ ngày có các chú bộ đội Đoàn 313 đến trường nấu cơm, các con háo hức dậy sớm đi học. Thấy con được chăm sóc chu đáo, gia đình biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.

Điểm tựa vùng biên

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 25 km với 42 cột mốc tiếp giáp với huyện Ma Ly Pho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang luôn gắn bó sâu sát trong từng nhịp sống hằng ngày của bà con vùng biên. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đơn vị còn là điểm tựa vững chắc giúp địa phương củng cố hệ thống chính trị, bài trừ hủ tục và chăm lo cho thế hệ tương lai.

Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết: “Thời gian qua đơn vị tích cực triển khai các hoạt động, mô hình đồng hành cùng dân bản như: Cán bộ bộ đội Biên phòng tăng cường phát triển kinh tế - xã hội; kết nghĩa cụm dân cư hai biên biên giới; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ thôn bản và đảng viên phụ trách hộ; xóa nhà tạm, nhà dột nát, chung sức xây dựng nông thôn mới... Qua đó, giúp bà con nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” do Đồn Biên phòng Bạch Đích triển khai đã trở thành điểm tựa ấm áp cho nhiều học sinh nghèo vùng biên. Tiêu biểu như em Tẩn Tấn Cường, người dân tộc Dao, học sinh lớp 5, thôn Sủng Sử, xã Bạch Đích. Mồ côi mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Cường được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích nhận đỡ đầu 2 năm nay. Dưới mái nhà chung của Đồn biên phòng, em được các chiến sĩ quân hàm xanh chăm lo chu đáo từ bữa ăn, góc học tập đến nếp sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ có Cường, sự đồng hành của đơn vị góp phần nâng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường trên địa bàn đơn vị quản lý tăng từ 82% lên hơn 96%, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 2%.

Giai đoạn từ 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã triển khai toàn diện các mô hình, phần việc đồng hành cùng Nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trên khu vực biên giới. Đơn vị đã phân công 4 cán bộ tăng cường làm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử 9 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn giáp biên và 27 đảng viên trực tiếp phụ trách 124 hộ gia đình. Nhằm giúp bà con an cư lạc nghiệp, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp 258 ngày công hỗ trợ xóa 23 căn nhà tạm; trao 2.105 suất quà Tết trị giá trên 1,15 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 6.300 lượt người dân đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; 4 mô hình dòng họ tự quản không tảo hôn được duy trì hiệu quả, đưa tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 80%.

Từ những hành động thiết thực bám bản, bám dân, lực lượng vũ trang Tuyên Quang không chỉ giúp đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Tình quân dân gắn bó chính là nguồn sức mạnh nội sinh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.