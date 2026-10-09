Phan Trung Hải - Chàng thanh niên 'gieo chữ' ở lớp học tình thương

Hơn 8 năm đồng hành cùng những học trò nhỏ

Trong hành trình tuổi trẻ của Phan Trung Hải, sinh năm 1998, những lớp học tình thương luôn giữ một vị trí đặc biệt. Hơn 8 năm qua, anh kiên trì tham gia giảng dạy, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, hơn 300 em nhỏ đã nhận được sự hỗ trợ từ những lớp học mà Hải gắn bó.

Phan Trung Hải tham gia trao quà cho trẻ em trong chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

Dành nhiều năm cho một công việc cộng đồng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng duy trì trách nhiệm. Với Hải, việc đứng lớp đã trở thành một phần trong cuộc sống, song hành cùng những hoạt động xã hội, công việc kinh doanh và nghiên cứu công nghệ.

Ở lớp học tình thương, kiến thức là nền tảng để trẻ có thêm cơ hội trưởng thành. Một bài toán được hiểu đúng, một câu văn được viết trọn vẹn có thể là bước tiến nhỏ nhưng cần thiết trên hành trình học tập của các em. Bên cạnh con chữ, sự đồng hành của người dạy cũng mang ý nghĩa động viên, giúp trẻ thêm tự tin và có động lực tiếp tục đến lớp.

Phan Trung Hải cùng các thành viên trao quà, góp phần động viên trẻ em tiếp tục học tập.

Hơn 300 trẻ em được hỗ trợ là kết quả của quá trình bền bỉ qua nhiều năm. Từ những buổi đứng lớp, Hải góp phần mở thêm cơ hội tiếp cận kiến thức cho các em, đồng thời cho thấy giá trị của việc dành thời gian và năng lực cá nhân để phục vụ cộng đồng.

Sẻ chia từ những việc làm thiết thực

Sự gắn bó với trẻ em khó khăn cũng là một phần trong hành trình hoạt động xã hội của Phan Trung Hải. Hiện anh là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, TP.HCM; đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ” và Chi hội trưởng Chi hội Khu phố 28.

Thông qua các hoạt động tại địa phương, Hải tham gia vận động, trao tặng hàng nghìn phần quà cùng xe đạp, máy tính cho người yếu thế. Những hỗ trợ này hướng đến các nhu cầu cụ thể trong đời sống, từ giảm bớt khó khăn trước mắt đến bổ sung điều kiện học tập và sinh hoạt.

Phan Trung Hải cùng các thành viên trong một hoạt động kết nối, hỗ trợ cộng đồng

Với trẻ em, một chiếc xe đạp có thể giúp việc đến trường thuận tiện hơn; một chiếc máy tính có thể mở thêm điều kiện tiếp cận kiến thức. Giá trị của sự hỗ trợ vì thế còn nằm ở những cơ hội mà người nhận có thể tiếp tục nắm bắt sau đó.

Tinh thần sẻ chia của Hải cũng được thể hiện qua 24 lần hiến máu tình nguyện. Đây là việc làm cần sự tự nguyện và ý thức duy trì trong thời gian dài. Năm 2026, anh được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc tham gia hiến máu tình nguyện trên 20 lần.

Từ dạy học, trao quà đến hiến máu, các hoạt động Hải tham gia có hình thức khác nhau nhưng cùng hướng đến việc hỗ trợ người cần giúp đỡ. Sự đóng góp ấy được tích lũy bằng những hành động cụ thể, qua từng lần tham gia và từng năm gắn bó.

Khởi nghiệp gắn với cơ hội cho thanh niên

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, Phan Trung Hải còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Anh sáng lập mô hình “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ”, hiện tạo việc làm cho 8 thanh niên. Mô hình này đồng thời gắn với hoạt động Hội thông qua Chi hội Thanh niên cùng tên do Hải làm Chi hội trưởng.

Phan Trung Hải tham gia trao hỗ trợ, tạo vào duy trì công việc cho cộng đồng

Khởi nghiệp đặt người trẻ trước yêu cầu vận hành công việc, duy trì hiệu quả kinh doanh và có trách nhiệm với những người cùng làm. Với Hải, hành trình ấy còn mang ý nghĩa tạo thêm cơ hội lao động cho thanh niên.

Tám việc làm là kết quả cụ thể của mô hình kinh doanh. Đối với người lao động, đó là cơ hội có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Đối với người sáng lập, việc tạo và duy trì công việc cho người khác cũng là một phần trách nhiệm trong quá trình phát triển mô hình.

Sự kết nối giữa kinh doanh và hoạt động Hội mở thêm một hướng đóng góp của Hải. Từ việc trực tiếp hỗ trợ cộng đồng, anh tiếp tục tạo điều kiện để người trẻ tham gia lao động và phát triển bản thân.

Tìm hướng bảo vệ trẻ em bằng công nghệ

Mối quan tâm đến trẻ em còn đưa Phan Trung Hải đến với nghiên cứu công nghệ. Anh là tác giả sáng kiến “CHAFM” – hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và LMS hướng đến bảo vệ trẻ em. Sáng kiến đạt Giải Bạc, Bảng A tại Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần thứ 13 năm 2025.

Phan Trung Hải tham gia chương trình trao tặng phương tiện sinh kế, đồng hành cùng thanh niên vượt khó.

Trong hành trình của Hải, lớp học tình thương và sáng kiến công nghệ cùng có điểm chung là hướng đến trẻ em. Nếu việc giảng dạy mang đến sự hỗ trợ trực tiếp, nghiên cứu công nghệ mở thêm hướng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ.

Giải thưởng là dấu mốc ghi nhận sáng kiến, đồng thời bổ sung một nét riêng trong chân dung người thanh niên hoạt động cộng đồng: biết kết nối sự quan tâm đến đời sống với việc học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức mới.

Phan Trung Hải - Những dấu mốc của hành trình sống đẹp

Những nỗ lực của Phan Trung Hải đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2024, anh được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” và được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong hoạt động khu phố.

Ở tuổi 28, những nỗ lực của Phan Trung Hải đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng.

Năm 2025, Hải nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cùng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII”.

Ở tuổi 28, những điều Hải đã làm cho thấy người trẻ có nhiều cách đóng góp: đứng lớp, sẻ chia với người yếu thế, tạo việc làm hay nghiên cứu công nghệ. Giá trị của hành trình ấy nằm ở sự bền bỉ và những cơ hội được trao đến người khác.

Chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ người trẻ biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái.