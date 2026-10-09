Giữ lửa truyền thống - Kiến tạo tương lai

70 năm bồi đắp truyền thống

Được thành lập vào tháng 9/1956, Trường Cấp III Hoàng Đình Giong là trường cấp III đầu tiên của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc học phổ thông cấp III cho con em các dân tộc Cao Bằng. Sự ra đời của trường đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong những năm đầu miền Bắc khôi phục và xây dựng sau hòa bình lập lại.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhà trường từng phải sơ tán đến Pác Cáy, Nà Rụa, Tân An. Thầy và trò cùng dựng lớp học, đào hầm hào tránh bom đạn, duy trì việc dạy và học trong điều kiện vô cùng gian khó. Hơn 2.000 thầy giáo và học sinh tạm gác bút nghiên, lên đường chiến đấu; 120 học sinh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy trở thành một phần thiêng liêng trong lịch sử nhà trường, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, trách nhiệm và ý chí vượt khó.

Sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng trường lớp, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong thời kỳ đổi mới, nhà trường chú trọng phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học. Qua mỗi giai đoạn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hiếu học và không ngừng vươn lên được bồi đắp, trở thành những giá trị bền vững của Trường THPT thành phố Cao Bằng.

Từ mái trường này, hàng vạn học sinh trưởng thành, học tập, lao động và cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ, doanh nhân, cán bộ lực lượng vũ trang; nhiều người lặng thầm đóng góp bằng lao động trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Sự trưởng thành của các thế hệ học sinh là minh chứng có ý nghĩa nhất cho chất lượng giáo dục và những giá trị mà nhà trường đã vun đắp.

Một thập kỷ tiếp nối và đổi mới

10 năm từ 2016 - 2026 là giai đoạn nhà trường vừa kế thừa nền tảng đã được tạo dựng, vừa thích ứng với những yêu cầu mới của giáo dục. Hiện trường có 33 lớp với 1.448 học sinh; 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 25% trên chuẩn; 48 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 16 giáo viên tham gia các tổ nghiệp vụ bộ môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định. Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 18%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 99,6%, nhiều năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đạt trên 85%. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị trí của Trường THPT thành phố Cao Bằng trong nhóm các trường THPT dẫn đầu toàn tỉnh.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Bằng và Ban đại diện cha mẹ học sinh trao giấy khen cho học sinh tiêu biểu.

Cùng với việc giữ vững chất lượng, nhà trường từng bước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; tăng cường hoạt động STEM, Robotics, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tiễn. Công nghệ thông tin, học liệu và nền tảng số được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong giảng dạy, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhà trường quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, chủ quyền biên giới; giáo dục hướng nghiệp, văn nghệ, thể thao và thiện nguyện được tổ chức bằng nhiều hình thức. Từ năm 2024 - 2026, có 19 học sinh được kết nạp Đảng. Mô hình “Mỗi đảng viên, giáo viên, nhân viên đồng hành, hỗ trợ ít nhất một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được duy trì, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn và nhân văn.

Trách nhiệm tiếp nối - Khát vọng tương lai

Mỗi thành quả hôm nay đều được xây dựng từ công sức của các thế hệ đi trước. Bởi vậy, gìn giữ truyền thống không chỉ là trân trọng quá khứ mà còn phải chuyển hóa những giá trị đã được trao truyền thành động lực đổi mới và hành động trong hiện tại. Trong chặng đường tiếp theo, Trường THPT thành phố Cao Bằng tiếp tục đặt chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học sinh ở vị trí trung tâm. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, trải nghiệm; từng bước nâng cao điều kiện dạy học và hiệu quả quản trị.

Cùng với trang bị tri thức, nhà trường hướng tới bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến. Mỗi học sinh cần được tạo điều kiện để phát triển khả năng, biết tự học, sáng tạo, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó là hành trang cần thiết để các em vững vàng trước những đổi thay của thời đại và có thể đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đã dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh đã luôn tin tưởng, đồng hành.