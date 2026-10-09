Bàn ghế học sinh chưa theo kịp chiều cao?

Bàn ghế học sinh cần được bố trí phù hợp để tạo sự thoải mái trong học tập.

Nhiều học sinh cao vượt trội

Với điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hiện nay, nhiều học sinh có sự phát triển thể chất tốt hơn trước. Không hiếm học sinh lớp 8, lớp 9 đã cao trên 1m7 - 1,75m, thậm chí khoảng 1,8m. Sự chênh lệch chiều cao giữa học sinh trong cùng lớp cũng khá rõ.

Đỗ Huy Hiếu, học sinh lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, em cao trên 1,7m. Với kích thước bàn ghế được trang bị đồng bộ trong lớp, phần để chân đôi lúc khiến em cảm thấy hơi chật và mỏi. Nếu có bàn ghế phù hợp hơn với chiều cao của em, việc ngồi học sẽ thoải mái hơn.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng nhận thấy sự bất tiện này. Ông Dũng, một phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Trần Cao Vân cho hay, con ông năm nay học lớp 9, cao khoảng 1,8m, cháu cũng hay phản ánh bàn ghế tại lớp khá thấp và chật.

Theo ông Trần Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, trong cùng một lớp, sự chênh lệch về chiều cao của học sinh khá rõ, nhất là ở những lớp cuối cấp THCS. Với học sinh có chiều cao vượt trội, bàn ghế thấp có thể gây bất tiện khi ngồi học, đặc biệt ở phần để chân. Tuy nhiên, nhà trường không thể tự đặt ra kích thước bàn ghế riêng mà phải thực hiện theo quy định. Ông Phong cho rằng, sự phát triển chiều cao của học sinh hiện nay cần được tính đến nhiều hơn trong thiết kế bàn ghế trường học.

Tính toán bàn ghế cho học sinh cao trên 1,75m

Kích thước bàn ghế học sinh hiện được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, THCS và THPT, ban hành năm 2011. Quy định đưa ra 6 cỡ bàn ghế theo nhóm chiều cao học sinh, từ 1m đến 1,75m; trong đó cỡ VI dành cho học sinh từ 1,6m đến 1,75m. Bàn được thiết kế không quá hai chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau độc lập để thuận tiện bố trí, sử dụng. Trong một phòng học có thể bố trí đồng thời nhiều cỡ số để phù hợp với chiều cao của học sinh.

Thực tế, hầu hết các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả các lớp, trong khi học sinh thuộc các nhóm chiều cao khác nhau. Tại một số trường có cơ sở vật chất sử dụng lâu năm, vẫn còn những bộ ghế băng nhỏ, cũ, chưa thật sự phù hợp với học sinh hiện nay. Và không phải trường nào cũng có điều kiện thay thế đồng bộ hoặc bố trí nhiều cỡ bàn ghế trong cùng một lớp.

Theo ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, học sinh hiện nay cao lớn hơn trước nên bàn ghế cũng cần được tính toán phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về kích thước, độ chắc chắn và kỹ thuật. Những năm qua, mỗi khi mua sắm, đấu thầu bàn ghế, nhà trường đều chú trọng các yêu cầu này.

“Việc thay thế bàn ghế nên thực hiện theo lộ trình, thay vì chờ đến khi xuống cấp mới đầu tư đồng loạt. Các trường đưa nội dung này vào kế hoạch hằng năm, dự kiến mỗi năm thay bàn ghế tại khoảng 3 phòng học. Trong 5 năm, trường có thể từng bước thay thế bàn ghế tại 15 phòng học, vừa cải thiện điều kiện học tập, vừa tránh tạo áp lực đầu tư quá lớn trong cùng một thời điểm”, ông Dũng chia sẻ.

Việc điều chỉnh bàn ghế cũng phải đặt trong mối quan hệ với diện tích phòng học. Nhiều trường được xây dựng từ lâu, phòng học khoảng 45 - 50m² nhưng sĩ số lên tới 45 học sinh, chưa đáp ứng tiêu chuẩn 1,5m2/học sinh. Nếu thay bằng những bộ bàn ghế có kích thước lớn hơn, khoảng cách giữa các dãy bàn, lối đi và không gian sử dụng trong lớp cũng phải được tính toán lại. “Bài toán” vì thế không chỉ là thay một bộ bàn ghế lớn hơn, mà phải tính đồng bộ giữa kích thước bàn ghế, diện tích phòng học và sĩ số học sinh. Trong khi đó, xây mới hoặc cải tạo phòng học để đáp ứng yêu cầu này lại cần nguồn kinh phí đáng kể.

Tháng 7/2026, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 4517 gửi giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT. Theo Bộ GD&ĐT, trong năm 2024, Bộ GD&ĐT đã đề nghị sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 26 trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, Thông tư 26 chưa quy định kích thước bàn ghế cho học sinh có chiều cao trên 175cm. Để có căn cứ khoa học ban hành kích thước bàn ghế, cần dựa trên chỉ số nhân trắc học sinh theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời soát xét các tiêu chuẩn liên quan. Trong thời gian chờ kết quả nghiên cứu chỉ số nhân trắc học sinh và soát xét các tiêu chuẩn, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá chiều cao học sinh để lựa chọn, mua sắm, sửa chữa bàn ghế cho học sinh cao từ 100 - 175cm; đồng thời bố trí bàn ghế phù hợp trong phòng học. Đối với học sinh cao trên 175cm, Bộ GD&ĐT đề nghị tham khảo một số tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan để xác định kích thước bàn ghế phù hợp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư 26.