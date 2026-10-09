Phó Cục trưởng An ninh mạng nói về trào lưu, nhóm 'con ghét bố mẹ'

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) và UNODC (Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm).

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), cho biết không gian mạng đang trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên - nơi các em học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin, kết bạn, chia sẻ cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bên cạnh tri thức và những điều bổ ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy và yếu tố tiêu cực.

"Chúng ta không khỏi trăn trở trước những sự kiện và trào lưu gần đây, điển hình như nhóm: con ghét bố mẹ. Đây là hiện tượng mà cả người lớn và trẻ em đều phải suy nghĩ. Cần cảnh báo các em rằng trong những nhóm như vậy có rất nhiều kẻ rình rập, phải hết sức cảnh giác và tránh xa", Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, có câu "trẻ em ra đường thì phải có người lớn dắt" vì đường phố có xe cộ, là nguồn nguy hiểm cao độ. Trên không gian mạng cũng tồn tại nhiều nguồn nguy hiểm tương tự; nếu để con em đi một mình thì rất nguy hiểm. Chúng ta không thể bỏ mặc các con lẻ loi giữa đại dương số.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn hay xử lý sau khi vi phạm xảy ra. Điều quan trọng hơn là nhận diện sớm các tình huống không an toàn, trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, để người lớn biết lắng nghe, đồng hành và xã hội có đủ năng lực phát hiện, hỗ trợ khi cần.

"Chúng ta không thể bảo vệ trẻ em bằng cách yêu cầu các em rời xa không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Vì vậy, vấn đề nằm ở quản trị rủi ro để rủi ro không xảy ra, chứ không phải né tránh hay rời xa không gian số. Các em học sinh hãy tham gia không gian mạng một cách an toàn và không đơn độc", Đại tá Nguyễn Hồng Quân khẳng định.

Theo Ban tổ chức, nếu năm 2025, “Không Một Mình” đặt trọng tâm vào việc để trẻ em và thanh thiếu niên biết rằng mình luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên môi trường mạng thì năm 2026, chiến dịch tiếp tục tiến thêm một bước, chủ động tạo ra những kết nối an toàn ngay từ đầu. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch hướng tới việc kết nối để hiểu nhau hơn, để được lắng nghe và bảo vệ, đồng thời biết nhận diện những kết nối không an toàn, biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết. Ngoài việc cảnh báo về những nguy cơ trên mạng, mục tiêu của “Không Một Mình 2026” là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết để tự tin hơn trong thế giới số.