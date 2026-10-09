Trường Đại học Luật Hà Nội quan tâm giải quyết kiến nghị của sinh viên cơ sở Bắc Ninh

Đại diện sinh viên Khóa 51 đã phản ánh, đóng góp nhiều ý kiến sát với đời sống thực tế, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Hạ tầng trang thiết bị phòng học, chương trình học tập và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở Bắc Ninh.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, đưa ra các phương án xử lý cụ thể nhằm tháo gỡ thắc mắc, bảo đảm điều kiện giảng dạy tốt nhất cho giảng viên cũng như môi trường học tập, sinh hoạt tối ưu cho sinh viên. Nhà trường cam kết là chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng đồng hành, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên; tiếp thu ý kiến, nghiên cứu bố trí thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý cho sinh viên.

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở Bắc Ninh chính thức hoạt động với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên Khóa 51 đào tạo tại đây. Trường quyết định dành Quỹ học bổng khuyến tài trị giá 3 tỷ đồng gồm 350 suất (110 suất học bổng 100% học phí cho top 5% thí sinh có điểm đầu vào cao nhất và 240 suất học bổng 30% học phí cho nhóm top 5% - 15% tiếp theo). Đồng thời, toàn bộ sinh viên Khóa 51 học tập tại cơ sở Bắc Ninh được miễn 100% tiền ở ký túc xá trong suốt thời gian học tập, với tổng giá trị tài trợ ước tính khoảng 10 tỷ đồng.