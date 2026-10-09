Từ 15/11, trường học không được thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức tổ chức, cơ chế tài chính và trách nhiệm quản lý đối với hai nhóm hoạt động giáo dục. Đồng thời, phân định rõ các hoạt động này với dạy thêm, học thêm nhằm bảo đảm quyền lợi của người học, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng các hoạt động giáo dục để thu tiền trái quy định.

Theo Thông tư, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Hoạt động này nhằm bổ sung các nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục tăng cường phải bảo đảm tính cơ bản, nền tảng, cần thiết để mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới hoặc nâng cao yêu cầu cần đạt của chương trình. Nhà trường không được dạy trước, dạy lại nội dung các môn học, tổ chức ôn tập, luyện thi hoặc biến hoạt động giáo dục tăng cường thành dạy thêm, học thêm.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền của người học. Kinh phí tổ chức được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Nhà trường không được chuyển các nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu để thu kinh phí.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu phải bảo đảm tự nguyện

Khác với hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của học sinh.

Nội dung có thể bao gồm các hoạt động mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và những lĩnh vực phù hợp khác.

Thông tư quy định việc tham gia các hoạt động này phải do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực đối với học sinh, phụ huynh.

Đặc biệt, việc tham gia hoặc không tham gia các hoạt động giáo dục theo nhu cầu không được sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại người học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, hoạt động giáo dục theo nhu cầu được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định. Việc thu, chi phải được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư là việc phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu với dạy thêm, học thêm. Theo đó, hoạt động dạy thêm, học thêm tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật riêng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Việc xác định tính chất của một hoạt động giáo dục phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, thay vì chỉ dựa vào tên gọi.

Thông tư nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường hoặc hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch riêng đối với từng nhóm hoạt động theo từng năm học và công khai các nội dung theo quy định trước khi tổ chức. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, nhân sự, tài liệu, học liệu, điều kiện tổ chức, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học.

Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân bên ngoài, nhà trường phải thẩm định các điều kiện liên quan, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình thực hiện.

Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, y tế trường học và bảo đảm an toàn cho người học trong suốt quá trình tổ chức hoạt động.

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026.