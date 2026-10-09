Tiếp sức 5 đứa trẻ không có người thân nơi vùng biên

Từng người thân lần lượt rời đi

Cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 240km, ở bản Cánh Cộng, xã Trung Lý có 5 đứa trẻ đang nương tựa nhau lớn lên giữa núi rừng vùng biên.

Chứng kiến cảnh 5 anh em nương tựa nhau sống khiến nhiều người thương xót. Có những đêm mưa khi thầy cô trở về nhà, 5 anh em lại co ro trong căn nhà nhỏ giữa cái lạnh vùng cao và nỗi nhớ người thân da diết.

Năm anh em người Mông ở bản Cánh Cộng, xã Trung Lý được cán bộ biên phòng, thầy cô giáo, họ hàng hỗ trợ mỗi ngày khi không có bố mẹ bên cạnh.

Bên trong căn nhà mái tôn, vách gỗ chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài những chiếc nồi cáu đen, mấy bộ quần áo cũ kỹ nằm bên góc giường. Mỗi ngày mới bắt đầu với 5 đứa trẻ nơi đỉnh núi mù sương là những bữa cơm nguội ăn vội trước khi níu tay nhau đến điểm trường lẻ Cánh Cộng.

Năm anh em có hoàn cảnh đáng thương, nhưng không từ bỏ con đường đến trường là Vàng A Dũng (12 tuổi), Vàng A Giàng (10 tuổi), Vàng A Di (9 tuổi), Vàng Thị Mai (6 tuổi), đều học tiểu học, và em út Vàng Thị Hoa (3 tuổi).

Những hỗ trợ kịp thời của thầy cô giáo đang giúp các em vượt những ngày khó khăn nhất.

Thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Lý cho biết, bố các em là ông V.A.C hiện đang chấp hành án phạt tù, còn mẹ là bà S.T.P đã rời nhà đi chưa về, kể từ đó 5 anh em được bà nội hơn 70 tuổi lo từng bữa cơm, giấc ngủ khi các cháu thiếu thốn tình cảm cha mẹ.

Tuy nhiên, hơn một tháng nay bà các cháu ốm nên phải về xã Phú Lệ ở cùng con gái để chữa bệnh.

Để những đứa trẻ không bị bỏ lại

Theo thầy Thủy, trước hoàn cảnh của 5 anh em, thầy cô tại điểm trường Cánh Cộng phối hợp với người thân và Đồn Biên phòng Trung Lý chăm lo việc ăn uống, học tập, thường xuyên động viên các em tiếp tục đến trường.

Hiện Đồn Biên phòng Trung Lý hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho em Vàng Thị Mai (6 tuổi) theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Các em còn được hưởng đầy đủ chế độ hỗ trợ bán trú theo quy định của Nhà nước.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trao tặng 100 triệu đồng cho 5 cháu nhỏ có hoàn cảnh đáng thương và những phần quà cho những cháu nhỏ ở bản Cánh Cộng.

Từ thực tế khó khăn của 5 anh em, thầy Nguyễn Duy Thủy đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tìm thêm nguồn hỗ trợ. Mới đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế cùng đoàn công tác và các nhà tài trợ đã đến bản Cánh Cộng trao 100 triệu đồng hỗ trợ 5 anh em.

“Toàn bộ số tiền trên được nhà trường quản lý. Mỗi tháng, trường trích khoảng 4-5 triệu đồng để mua gạo, thức ăn và các nhu yếu phẩm, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ, không bị bỏ lại phía sau”, thầy Thủy chia sẻ.