Cha mẹ càng 'nghèo' 3 điều này, con khó có tương lai tốt

Cần chỉ rõ rằng, "tinh thần nghèo khó" ở đây không chỉ đề cập đến nghèo đói vật chất, mà là một số quan điểm và hành vi có thể không thuận lợi cho sự phát triển và trưởng thành lành mạnh của trẻ.

Dù điều kiện kinh tế gia đình có hạn, nếu cha mẹ có thể xây dựng quan điểm đúng đắn, tạo ra môi trường tích cực và phát triển thói quen tốt, vẫn có thể nuôi dưỡng trẻ trở thành người nội tâm phong phú và tích cực.