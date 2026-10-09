Chưa đến 2% thanh thiếu niên dùng ChatGPT quá ba giờ

Thanh thiếu niên dùng ChatGPT ít hơn nhiều so với mạng xã hội

OpenAI cho biết, nhóm thanh thiếu niên được dùng ChatGPT gửi nhiều hơn khoảng 2,7 triệu tin nhắn liên quan đến học tập so với nhóm chưa được truy cập. Công ty chưa nêu rõ thời gian thống kê.

Nguồn OpenAI

Với 1,2 tỷ người dùng toàn cầu có hoàn cảnh và cơ hội khác nhau, ChatGPT hướng tới hỗ trợ thanh thiếu niên học tập và chuẩn bị cho tương lai.

Thanh thiếu niên thường chọn các câu lệnh gợi ý để phát triển ý tưởng, góp ý bản nháp và kiểm tra bằng chứng. Trong một tuần, gần 1,2 triệu bạn dùng tính năng Minh họa học tập để hiểu các khái niệm toán học, khoa học, còn hơn 180.000 bạn sử dụng Chế độ Học tập để được hướng dẫn từng bước.

OpenAI cho biết ChatGPT có lời nhắc nghỉ giải lao và người dùng dành trung bình chưa đến 15 phút mỗi ngày trên nền tảng. Chưa đến 2% thanh thiếu niên sử dụng liên tục quá ba giờ. Trong gần một nửa số cuộc trò chuyện có lời nhắc nghỉ, các em đã tạm dừng hoặc kết thúc trong vòng năm phút.

Con số này thấp hơn mức trung bình 5 giờ mỗi ngày mà Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) từng công bố về thời gian thanh thiếu niên dùng mạng xã hội. OpenAI cho rằng sự khác biệt đến từ mục đích thiết kế, khi ChatGPT hướng tới học tập và sáng tạo thay vì khuyến khích người dùng lướt nội dung thụ động. Trong nhóm hiếm hoi sử dụng liên tục quá ba giờ, hơn 80% đã gửi ít nhất một câu lệnh liên quan đến học tập.

Tuy nhiên, đây là số liệu do OpenAI tự công bố, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập được dẫn trong bài viết. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đánh giá sản phẩm, tiếp thu ý kiến từ thanh thiếu niên, gia đình và nhà giáo dục để điều chỉnh ChatGPT dành cho nhóm tuổi này.

College Planner hỗ trợ học sinh lên kế hoạch nộp hồ sơ đại học.

Mỗi tuần, hàng trăm nghìn thanh thiếu niên tại Mỹ dùng ChatGPT để lập kế hoạch vào đại học, theo dõi hạn nộp hồ sơ, tìm hiểu trường học và các chương trình hỗ trợ tài chính. Từ nhu cầu này, OpenAI dự kiến bổ sung College Planner vào ChatGPT dành cho thanh thiếu niên, giúp học sinh quản lý quá trình nộp hồ sơ mà vẫn tự quyết định trường muốn theo học.

Nguồn OpenAI

College Planner tập hợp yêu cầu hồ sơ, thời hạn nộp, danh sách việc cần làm và thủ tục xin hỗ trợ tài chính của các trường vào một kế hoạch chung. Học sinh có thể cập nhật tiến độ, theo dõi những việc còn dang dở và đặt câu hỏi với ChatGPT khi cần giải thích yêu cầu hoặc hướng dẫn cách thực hiện.

Công cụ cũng hỗ trợ học sinh tìm hiểu học bổng, các khoản miễn lệ phí và thời hạn đăng ký hỗ trợ tài chính tại từng trường. Theo OpenAI, College Planner hướng tới những học sinh chưa có nhiều điều kiện tiếp cận tư vấn tuyển sinh, giúp các em chủ động chuẩn bị hồ sơ bên cạnh sự hỗ trợ từ gia đình, cố vấn và nhà trường.

Phiên bản đầu tiên tại Hoa Kỳ dành cho học sinh lớp 10 đến lớp 12 có kế hoạch theo học chương trình đại học bốn năm. OpenAI dự định mở rộng công cụ sang nhiều quốc gia, đồng thời bổ sung hỗ trợ cho cao đẳng hai năm, trường kỹ thuật và trường nghề. Công ty chưa công bố thời điểm triển khai các kế hoạch này.

Song song với phát triển công cụ, OpenAI đóng góp cho College Advising Corps, tổ chức phi lợi nhuận đưa người vừa tốt nghiệp đại học đến làm cố vấn tại các trường trung học còn thiếu nguồn lực. Khoản đóng góp nhằm giúp tổ chức mở rộng hoạt động sang các bang mới và xây dựng chương trình nghiên cứu, thực hành về trí tuệ nhân tạo dành cho đội ngũ cố vấn.

Theo mô hình OpenAI đề xuất, AI hỗ trợ học sinh quản lý hồ sơ và theo dõi tiến độ, còn cố vấn giúp các em cân nhắc lựa chọn và xác định hướng đi phù hợp.

Bà Ekaterina Struett, Tổng giám đốc điều hành College Advising Corps, cho rằng những thắc mắc chưa được giải đáp về biểu mẫu, hạn nộp hay lệ phí có thể khiến học sinh nản lòng khi làm hồ sơ. Bà kỳ vọng College Planner giúp các em chuẩn bị tốt hơn trước khi gặp cố vấn, theo sát kế hoạch và tìm được trường phù hợp với mục tiêu học tập cũng như khả năng tài chính.

Thẻ ghi nhớ và bài kiểm tra hỗ trợ học sinh ôn tập hiệu quả hơn

Nhiều học sinh phản ánh việc chụp ảnh rồi tải ghi chép lên ChatGPT có thể ngốn hàng giờ. Để rút ngắn khâu ấy, OpenAI đưa ra tính năng chụp nhiều ảnh liên tiếp, cho phép gom nhiều trang ghi chép thành một tệp PDF sẵn sàng tải lên. Tính năng đã có trên iOS, còn phiên bản Android đang được phát triển.

Công ty cũng bổ sung thẻ ghi nhớ vào ChatGPT dành cho thanh thiếu niên. Một học sinh chuẩn bị kiểm tra môn sinh học có thể tải ghi chép trên lớp hoặc chọn một chủ đề để ChatGPT biến tài liệu thành bộ thẻ ôn tập. Các em đánh dấu những thẻ đã thuộc, quay lại thẻ chưa nhớ hoặc xáo trộn bộ thẻ để ôn thêm một lượt, trong khi toàn bộ được lưu ở mục Thư viện để tiếp tục từ chỗ đã dừng. Học sinh còn có thể yêu cầu ChatGPT mở thẻ ghi nhớ và đặt tác vụ theo lịch để luyện tập với bộ thẻ.

Bên cạnh đó, học sinh chỉ cần tải ghi chép lên để biến chúng thành bài kiểm tra tương tác, còn ChatGPT nhận biết tốt hơn lúc người dùng muốn làm bài và tạo bài ngay trong cuộc trò chuyện.

OpenAI cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe thanh thiếu niên, gia đình và các nhà giáo dục, kiểm tra hiệu quả thực tế của các biện pháp bảo vệ và chia sẻ những điều rút ra trong quá trình phát triển ChatGPT dành cho thanh thiếu niên. Với phụ huynh và thầy cô, những con số ban đầu gợi ý rằng cách các em dùng AI quan trọng hơn thời gian ngồi trước màn hình, dù bức tranh đầy đủ vẫn cần thêm dữ liệu độc lập, bởi nói có sách, mách có chứng thì lời khẳng định mới đủ sức thuyết phục.