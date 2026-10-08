40 bạn trẻ tranh tài tại chung khảo 'Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân'

40 thí sinh lọt vào vòng chung kết cùng đại diện Ban Giám khảo, Ban tổ chức Cuộc thi. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp)

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Vòng chung khảo NEU Glamour 2026. Cuộc thi là hoạt động thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025-2026.

Đại diện Ban tổ chức công bố vương miện chính thức của Cuộc thi. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp)

Điểm mới của NEU Glamour 2026 sau thời gian vắng bóng là sự xuất hiện của các thí sinh người nước ngoài, mang lại làn gió đa văn hóa và tràn đầy năng lượng hội nhập.

Cuộc thi được khởi động vào ngày 4/9 vừa qua với vòng xét duyệt hồ sơ kéo dài gần 1 tháng. Ngay sau đó, vào ngày 4/10, đã diễn ra vòng sơ khảo Cuộc thi với các phần thi catwalk, phỏng vấn kín và trình diễn tài năng. Kết quả, đã có 40 thí sinh tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Vòng tranh tài cuối cùng diễn ra từ ngày 9 đến 18/10/2026 với lịch trình đa dạng, phong phú. Xuyên suốt vòng đấu là hoạt động bình chọn trực tuyến qua ảnh. Bên cạnh đó, ngày 11/10 tới đây, sẽ diễn ra cùng lúc hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Top 40 thí sinh.

Cận cảnh vương miện dành cho Nam vương và Hoa khôi NEU Glamour 2026. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp)

Ngoài ra, các bạn trẻ còn phải tranh tài ở phần thi "Dự án kinh tế", mà cụ thể là làm việc nhóm để xây dựng ý tưởng sáng tạo, vận dụng kiến thức chuyên môn trên giảng đường về một dự án hiệu quả trong tương lai. Vào ngày 18/10, sẽ diễn ra các phần thi trình diễn tài năng và catwalk chuyên sâu. Đêm chung kết NEU Glamour 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 24/10/2026.