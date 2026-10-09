Trang bị pháp luật cho học sinh vùng biên

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường Tiểu học và THCS Lóng Phiêng.

Chứng kiến giờ chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu học và THCS Lóng Phiêng, nhận thấy các em học sinh đều hào hứng tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bởi thay vì những bài giảng khô khan, cán bộ Công an xã Lóng Phiêng đưa ra các tình huống gần gũi với đời sống học đường, kết hợp tiểu phẩm sân khấu hóa, phiên tòa giả định và những câu hỏi tương tác cùng học sinh. Các nội dung về an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, lừa đảo trên mạng xã hội được truyền tải sinh động, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Em Thào Thị Sông, lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Lóng Phiêng, nói: Nhờ được các chú công an hướng dẫn, em đã biết tự bảo vệ mình trên mạng, không bấm vào đường link, ứng dụng lạ. Vừa qua, em nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ, gửi đường link thông báo trúng thưởng. Nhờ được các chú công an hướng dẫn nhận biết thủ đoạn lừa đảo, em đã xóa tin nhắn, không bấm vào đường link và nhắc các bạn cùng phòng cảnh giác.

Trường Tiểu học và THCS Lóng Phiêng có gần 850 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tiếp cận thông tin và pháp luật còn nhiều hạn chế. Trước làn sóng internet và mạng xã hội tiềm ẩn không ít rủi ro, công tác quản lý, giáo dục học sinh càng trở nên cấp thiết. Thầy giáo Lê Ngọc Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện với 4 chuyên đề trọng tâm: An toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; an toàn không gian mạng và phòng, chống tệ nạn xã hội, chất cấm. Qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa phối hợp cùng lực lượng Công an xã, các em học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ bản thân và chủ động báo cho thầy cô, cơ quan chức năng khi gặp tình huống bất thường.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lóng Phiêng.

Nhận diện nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường mạng đối với học sinh vùng biên, Công an xã Lóng Phiêng đã chủ động kế hoạch tuyên truyền, ngăn chặn từ sớm. Trung tá Dương Thái Sơn, Phó Trưởng Công an xã Lóng Phiêng, chia sẻ: Ngay từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, đơn vị phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức 4 buổi tuyên truyền chuyên đề cho gần 1.500 lượt học sinh, tập trung vào kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo và tự bảo vệ trên không gian mạng. Nhờ đó, xã không ghi nhận trường hợp học sinh nào vi phạm pháp luật, bạo lực học đường hay lừa đảo trực tuyến, tạo chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ.

Cùng với lực lượng công an, Đồn Biên phòng Chiềng Tương cũng phối hợp với các trường học tại xã Lóng Phiêng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh bán trú, nội trú. Cán bộ, chiến sĩ tận dụng giờ tan lớp và sinh hoạt ngoại khóa để phổ biến Luật Biên phòng, Luật Trẻ em, cảnh báo tác hại ma túy, thuốc lá điện tử và trang bị kỹ năng ứng xử an toàn trên không gian mạng. Trung tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương, chia sẻ: Với học sinh xa nhà, cách giáo dục tốt nhất là sự gần gũi, sẻ chia như người thân. Qua từng câu chuyện nhỏ, chúng tôi giúp các em phân biệt đúng - sai, từ đó tự giác chấp hành nội quy và pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn các em học sinh Trường PTNT Tiểu học và THCS Lóng Phiêng học bài.

Có con đang học ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng, anh Tráng A Lầu, bản Pha Cống, chia sẻ: Khi cho con ở bán trú, gia đình lo cháu còn nhỏ, sống xa nhà, thiếu sự kèm cặp dễ bị kẻ xấu lôi kéo. Nay thấy các thầy cô và các chú bộ đội biên phòng thường xuyên quan tâm, chỉ bảo, gia đình yên tâm hơn, luôn động viên con chăm ngoan, học tập tốt.

Đưa pháp luật vào học đường, không dừng lại ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh vùng biên, mà mỗi em còn trở thành một “tuyên truyền viên” nhỏ tuổi mang pháp luật về với bản làng. Sự phối hợp chặt chẽ, bền bỉ giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng chức năng chính là chìa khóa để tạo nên “lá chắn” vững chắc, giúp các em tự tin phòng tránh nguy cơ ma túy, bạo lực học đường hay cạm bẫy trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới.