Báo Thái chất vấn Hudson sau trận thua Philippines

Siamsport dẫn lời cựu tiền đạo Sarayut Chaiyamdee chất vấn việc Thái Lan thường chuyền ngược dù đã đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

Thái Lan bước vào lượt cuối bảng B với ngôi đầu đã được đảm bảo, vì vậy HLV Anthony Hudson chủ động xoay tua mạnh đội hình. Nhiều trụ cột được nghỉ hoặc chỉ vào sân trong hiệp hai để giữ sức cho trận chung kết với Indonesia.

Bởi vậy, thất bại 1-2 trước Philippines không tạo ra cảm giác khủng hoảng trên các mặt báo Thái Lan. Điều được nhắc tới nhiều hơn là cách “Voi chiến” tấn công, đặc biệt ở những tình huống đã đưa bóng tới gần vùng cấm nhưng lại thiếu quyết đoán.

Siamsport là một trong những tờ phản ứng rõ nhất. Báo này dẫn lại nhận xét của Sarayut Chaiyamdee, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan có biệt danh “Jo 5 Yards”, người công khai đặt câu hỏi về cách vận hành của đội bóng dưới thời Hudson.

“Bóng đã tới cánh, vào khu vực cuối sân rồi lại chuyền về. Tôi vẫn cổ vũ các em, nhưng thực sự không hiểu”, Sarayut viết trên trang cá nhân.

Nhận xét của cựu tiền đạo tuyển Thái Lan phản ánh khá đúng những gì diễn ra trên sân. Thái Lan vẫn có thể đưa bóng sang phần sân Philippines, nhưng nhiều pha lên bóng chậm lại khi đến gần vùng cấm. Những đường chuyền ngược xuất hiện khá thường xuyên, khiến sức ép lên hàng thủ đối phương không đủ lớn.

Xoay tua không giải thích được tất cả

HLV Hudson cho biết ông thay 8-9 vị trí trong đội hình xuất phát, đồng thời cho khoảng 5-7 cầu thủ quan trọng nghỉ. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận việc thay đổi quá nhiều nhân sự ảnh hưởng đến sự kết nối giữa các tuyến.

Lý do này phần nào giải thích màn trình diễn thiếu liền mạch của Thái Lan, nhưng chưa thể che hết những vấn đề trong cách tổ chức tấn công.

Siamsport dẫn lời cựu tiền đạo Sarayut Chaiyamdee chất vấn việc Thái Lan thường chuyền ngược dù đã đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

Philippines mở tỷ số ngay phút 3. Sau bàn thua, Thái Lan đẩy cao đội hình và cầm bóng nhiều hơn, nhưng không tạo được đủ số cơ hội rõ ràng. Khi mất bóng, họ cũng để lộ khoảng trống phía sau và nhiều lần bị đối thủ phản công.

Đầu hiệp hai, Ikhlas Sanron gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, Philippines tiếp tục tận dụng một pha phản công nhanh ở phút 68 để ghi bàn thứ hai.

BallThai gọi thất bại này là một cú “sẩy chân”, trong khi PPTV và Thai PBS nhìn trận đấu theo hướng nhẹ hơn, nhấn mạnh việc Thái Lan đã chắc suất vào chung kết và Hudson ưu tiên giữ sức cho nhóm trụ cột.

Siamsport lại tập trung vào hậu quả khác. Theo tính toán của tờ báo này, trận thua Philippines khiến Thái Lan mất khoảng 6,57 điểm FIFA, gần như xóa sạch số điểm họ vừa kiếm được từ hai chiến thắng trước Pakistan và Việt Nam. Thứ hạng trực tiếp của “Voi chiến” vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Một trận đấu tưởng như chỉ mang tính thủ tục vì vậy vẫn để lại cái giá không nhỏ.

Chung kết sẽ trả lời cho Hudson

HLV Hudson tiếp tục tăng cường hàng công trong hiệp hai, trong đó Chanathip Songkrasin được tung vào sân từ phút 79. Thái Lan vẫn không tìm được bàn gỡ dù dồn bóng sang phần sân Philippines trong những phút cuối.

Trước Việt Nam, một số hạn chế trong cách lên bóng chưa bị chú ý nhiều vì Thái Lan thắng 2-0. Chất lượng cá nhân và khả năng tận dụng cơ hội giúp họ giải quyết trận đấu.

HLV Anthony Hudson xoay tua mạnh đội hình khi Thái Lan đã chắc suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Đến khi HLV Hudson xoay tua trước Philippines, những điểm chưa ổn trở nên rõ hơn. Thái Lan vẫn có bóng, vẫn đưa được bóng tới khu vực thuận lợi, nhưng thiếu những pha xử lý đủ nhanh và trực diện để biến thế trận thành cơ hội.

Vì thế, phản ứng từ báo chí Thái Lan sau trận thua không chỉ xoay quanh kết quả. Câu hỏi lớn hơn nằm ở cách Hudson xây dựng lối chơi tấn công, nhất là khi đối thủ phòng ngự thấp và không để lộ nhiều khoảng trống.

Trận chung kết với Indonesia sẽ là bài kiểm tra rõ nhất. Khi các trụ cột trở lại, Thái Lan có thể chơi nhanh và mạch lạc hơn. Nhưng nếu những pha lên bóng vẫn thường xuyên chậm lại ở 1/3 cuối sân, câu hỏi mà Sarayut đặt ra sau trận Philippines sẽ chưa dễ biến mất.

Highlights Thái Lan 1-2 Philippines Chiều 2/10, Thái Lan nhận thất bại trước Philippines với tỷ số 1-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.