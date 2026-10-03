Lộ diện 'khắc tinh cứng' của Trấn Thành tại Running Man Vietnam 2026

Bước sang tập 10 mang chủ đề “Cao thủ học đường”, chương trình chính thức mở ra một bước ngoặt khi đẩy cục diện vào thế đối đầu "một mất một còn" giữa hai chiến tuyến: Khối Diễn xuất (quy tụ các thành viên chủ lực như Hai Thành, Tư Ngọc, Sáu Tút, Tám Quân, Tám Trung, Út Tuấn, Hari Won, Lê Xuân Tiền, Jung Il Woo và Năm Phát vắng mặt vì chấn thương) và Khối Thể thao với sự đổ bộ hùng hậu của 9 khách mời “khủng” gồm: ca sĩ 14 Casper, Thái Lê Minh Hiếu, HYO, diễn viên Đình Khang, “nữ hoàng Taekwondo” Châu Tuyết Vân (sở hữu 13 Huy chương Vàng thế giới), biểu tượng Esports Levi, vận động viên bóng rổ Tiểu Duy, võ sĩ MMA Trần Quang Lộc (“quái vật da nâu”) và “hot boy” Jujitsu Nguyễn Tiến Triển. Sự kết hợp này hứa hẹn một trận thư hùng nảy lửa giữa tư duy ứng biến và nền tảng thể lực đỉnh cao.

Khối Thể thao với sự đổ bộ hùng hậu

Nhiệm vụ 1: Đồng nhịp đồng lòng

Ngay ở thử thách nhảy dây cấp độ “cơ bản”, khắc tinh mới của “bò biển” Trấn Thành chính thức lộ diện. Đó chính là bộ môn nhảy dây đầy cam go. Dù gặp rào cản lớn về ngôn ngữ với các thành viên ngoại quốc như Jung Il Woo hay Hari Won, Khối Diễn xuất vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành phần thi trong tiếng cười sảng khoái của khán giả.

Dù ban đầu Khối Thể thao gặp không ít bất lợi và lúng túng trước độ khó của thử thách, nhưng với bản lĩnh kiên cường, họ đã nhanh chóng bắt nhịp, lấy lại tinh thần và hoàn thành xuất sắc phần thi.

Nhiệm vụ 2: Đôi bạn cùng tiến

Bước vào thử thách “Đôi bạn cùng tiến”, mỗi đội cử ra hai thành viên phối hợp ở vị trí đầu và đuôi: người đi đầu đội nón bảo hiểm gắn thiết bị đếm, đeo găng tay dính bột màu và chống tay xuống sàn, trong khi người phía sau giữ chặt hai chân đồng đội sao cho không chạm đất để tìm cách nhấn nút đếm trên mũ đối thủ.

Sân đấu nhanh chóng biến thành bãi chiến trường với màn hỗn chiến không khoan nhượng giữa Tám Trung và Đình Khang. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Quang Trung dở khóc dở cười vì bị tuột cả quần giữa vòng vây đối thủ, khiến Trấn Thành phải bất lực hóa thân thành “mẹ già” đứng nhìn đàn em.

Trong khi đó, “ái nữ” Tư Ngọc dũng cảm nghênh chiến tuyển thủ MMA Quang Lộc, phối hợp ăn ý cùng Trấn Thành tung những cú lách đòn điêu luyện.

Nhiệm vụ 3: Mật mã truyền tai

Thử thách truyền tai từ khóa bằng tiếng Anh tiếp tục làm khó hai đội. Dù sở hữu đội hình bất lợi khi Jung Il Woo là người nước ngoài, Hari Won chưa thông thạo tiếng Việt và Sáu Tút đang tắt tiếng, đội Trấn Thành vẫn tạo nên điểm nhấn khi Tám Quân, Út Tuấn thi đấu bằng “cả tính mạng” để giải thích từ khóa.

Đặc biệt, Trấn Thành một lần nữa khẳng định phong độ đỉnh cao ở mảng phim ảnh khi xuất sắc đoán trúng phóc dù lượng thông tin đầu vào cực kỳ nhỏ giọt. Ở chiến tuyến đối diện, dàn vận động viên Khối Thể Thao cũng đành chào thua trước những từ khóa hóc búa, tạo nên loạt tình huống cười ra nước mắt.

Xé bảng tên: Cao thủ học đường

Lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”, ê-kíp sản xuất ghi điểm tuyệt đối nhờ sự tinh tế khi thiết kế thử thách phù hợp với đội hình lên đến 16 thành viên trong tập 10. Trò chơi đòi hỏi sự gắn kết, nhạy bén và mưu mẹo chiến thuật, buộc Khối Diễn xuất phải huy động toàn bộ trí lực để hóa giải sức mạnh áp đảo từ Khối Thể thao.

Đây là tập ghi nhận kỷ lục dàn cast phải thốt lên “Sợ ơi là sợ!” nhiều nhất từ đầu mùa. Võ sĩ Quang Lộc thậm chí còn đưa ra lời thách thức đanh thép nhằm vắt kiệt sức lực của Khối Diễn xuất. Trước sức ép quá lớn, để Jung Il Woo có thể thấu triệt chiến thuật, Hari Won đã lập tức kiêm nhiệm vai trò “phiên dịch viên” bất đắc dĩ. Hình ảnh Trấn Thành liên tục truyền đạt chiến lược và Hari Won ngồi đối diện “dịch cabin” cho Jung Il Woo đã mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Nhằm đảm bảo an toàn, ban tổ chức đổi sang luật thành Xé bảng tên đối kháng trực tiếp. Càng về cuối, nhiệt độ trường quay càng bùng nổ: “Xe tải” Trấn Thành có màn đụng độ nghẹt thở với “xe container” Nguyễn Tiến Triển; trong khi “chị hai” Hari Won chật vật đối đầu Quang Lộc khiến Trấn Thành phải vội vã xin tha và ân cần bế vợ về an ủi. Về phía các thành viên thường ngày lép vế như Tám Quân, Tám Trung và Út Tuấn, họ đã bùng nổ 100% công lực để chiến đấu đến cùng khi Gia tộc R lâm nguy.

Hàng loạt bất ngờ và những màn rượt đuổi tốc độ cao sẽ tiếp tục khép lại chặng đua này. Tập 10: “Cao thủ học đường” khép lại không chỉ bằng những trận cười sảng khoái hay những màn rượt đuổi nghẹt thở, mà trên hết là sự thán phục và tinh thần trân quý lẫn nhau giữa Khối Diễn xuất và Khối Thể thao. Dù phải đối đầu với một “bức tường” thể lực khổng lồ, các thành viên Khối Diễn xuất đã khai mở 100% sức mạnh tiềm ẩn, chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng.

Về phía Khối Thể thao, sự lăn xả, chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu hết mình của các vận động viên đã để lại dấu ấn sâu đậm, nhận về sự tri ân và ngưỡng mộ tuyệt đối từ các nghệ sĩ. Đặc biệt, với sự góp mặt của bộ 3 khách mời gắn bó từ các tập trước cùng dàn “quái vật” thể lực hùng hậu lên đến 9 thành viên, đây có lẽ sẽ là một trong những tập phát sóng kỷ lục, hiếm hoi và khó lòng lặp lại trong lịch sử Running Man Việt Nam 2026, để lại dư âm khó quên trong lòng khán giả yêu mến chương trình.

Đón xem Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi- tập 11 chính thức phát sóng vào lúc 21h00, Thứ Năm (9/10/2026) trên HTV7 và 21h30 cùng ngày trên kênh YouTube FOREST STUDIO.