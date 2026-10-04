Bờ Biển Ngà0 - 1CameroonHiệp 2 — phút 55'

55'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Bờ Biển Ngà 0 - 1 Cameroon.

47'B. Nsongo mở tỷ số cho Cameroon

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, B. Nsongo đã dứt điểm chính xác đưa Cameroon vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo thuận lợi của A. Avom. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách chiếm lợi thế lớn trên sân Stade Alassane Ouattara.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Bờ Biển Ngà có sự thay đổi nhân sự khi G. Konan được tung vào sân thế chỗ C. Tape. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm tìm kiếm sự khởi sắc cho lối chơi sau giờ nghỉ giải lao.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi C. Inao Oulai được tung vào sân thế chỗ A. Kone. Động thái thay đổi sớm này cho thấy ban huấn luyện chủ nhà muốn tạo ra nét tươi mới trong lối chơi sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

46'Bờ Biển Ngà điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Bờ Biển Ngà quyết định làm mới đội hình khi tung A. Bonny vào sân thế chỗ cho R. Fofana. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

30'I. Sangare nhận thẻ vàng

Phút 30, đến lượt I. Sangare bên phía Bờ Biển Ngà phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận trên sân Stade Alassane Ouattara đang trở nên căng thẳng hơn khi chỉ trong vòng hai phút, cầu thủ của cả hai đội liên tiếp bị cảnh cáo trong lúc tỷ số vẫn là 0-0.

29'D. Nyengue bên phía Cameroon nhận thẻ vàng

Phút 29, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với D. Nyengue bên phía Cameroon sau một tình huống phạm lỗi. Pha bóng này buộc cầu thủ của Cameroon phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu giao hữu trên sân Stade Alassane Ouattara.

0'Trận đấu bắt đầu

Bờ Biển Ngà tiếp đón Cameroon.

Cập nhật lúc 03:14 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon diễn ra vào lúc 02:00 ngày 04/10/2026 trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để cả hai đội tuyển rà soát bộ khung vận hành và kiểm chứng tính hiệu quả trong lối chơi.

Điểm tựa từ chuỗi phong độ thăng hoa của Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà bước vào màn chạm trán này với trạng thái tâm lý vô cùng hưng phấn. Thống kê phong độ cho thấy đội tuyển này đã giành chiến thắng ở cả 4 trận đấu gần nhất. Sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận vừa qua phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch cùng sự hiệu quả trong khâu tổ chức.

Việc giành trọn vẹn kết quả thuận lợi ở những lần ra sân gần đây giúp Bờ Biển Ngà sở hữu sự tự tin rất lớn. Cách tiếp cận trận đấu bài bản và tính kỷ luật chiến thuật được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nền tảng để họ kiểm soát cục diện.

Ưu thế rõ nét từ cán cân đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng đáng kể về phía Bờ Biển Ngà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển, Bờ Biển Ngà đã giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Cameroon.

Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Bờ Biển Ngà mỗi khi giáp mặt đối thủ. Về phía Cameroon, họ sẽ cần phải thể hiện sự tập trung tối đa và khắc phục những hạn chế từng bộc lộ ở các lần so tài trước đó nếu muốn tìm kiếm kết quả tích cực.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Dựa trên tương quan dữ liệu hiện tại, Bờ Biển Ngà đang chiếm giữ nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn. Phong độ toàn thắng cả 4 trận gần nhất kết hợp cùng thành tích đối đầu áp đảo giúp Bờ Biển Ngà được đánh giá cao hơn về khả năng tạo dựng thế trận chủ động trước Cameroon.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)