Bài 3: Giữ nhịp cầu ý Đảng - lòng Dân

Bài 2: Xa mặt nhưng không để “cách lòng”

ĐBP - Sau sắp xếp, quy mô địa bàn và cộng đồng dân cư có nhiều thay đổi. Các chi bộ được sáp nhập, kiện toàn tổ chức. Và yêu cầu đặt ra với mỗi chi bộ là làm sao thực sự gần dân, sát cơ sở, quy tụ được đảng viên và tạo đồng thuận trong Nhân dân. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới từ cách nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cách tổ chức thực hiện chủ trương, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Khi chi bộ trở thành điểm tựa của lòng dân

Dưới chân núi Phù Lồng, bản Tìa Ló, xã Pu Nhi là không gian sinh sống của nhiều hộ đồng bào Mông qua nhiều thế hệ. Năm 2026 đánh dấu thay đổi lớn khi 2 bản Tìa Ló A và Tìa Ló B được hợp nhất, hình thành khu dân cư mới với 160 hộ, 781 nhân khẩu. Cùng với việc sắp xếp địa bàn, hai chi bộ cũng được hợp nhất thành Chi bộ bản Tìa Ló, với 34 đảng viên.

Bản Tìa Ló hiện ra giữa nũi rừng với những nếp nhà đồng bào dân tộc Mông.

Giai đoạn 2024 - 2025, mô hình du lịch cộng đồng tại Tìa Ló, được Nhà nước đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng nhiều hạng mục như: cổng chào, nhà trưng bày, sân khấu biểu diễn, hệ thống chiếu sáng. Nhưng “điểm nghẽn” lớn nhất thời điểm đó lại nằm ở sự e dè, thói quen sản xuất tự cung tự cấp và tâm lý đứng ngoài cuộc của người dân. Nếu không có sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của từng hộ gia đình, những công trình tiền tỷ rất có thể chỉ “đắp chiếu”, khó lòng phát huy hiệu quả.

Nhận diện rõ nút thắt ấy, ngay sau khi ổn định bộ máy, Chi bộ bản Tìa Ló xác định: Muốn chuyển dịch tư duy của dân, trước hết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ, chuyển từ “ra chỉ thị một chiều” sang “xắn tay cùng bàn, cùng làm và chịu trách nhiệm đến cùng”. Bí thư Chi bộ bản Tìa Ló Vừ Sĩ Di hào hứng chia sẻ: “Sau sáp nhập, Chi bộ đông đảng viên hơn, công việc cũng nhiều hơn. Chi bộ thống nhất quan điểm, muốn dân tin thì 34 đảng viên phải đoàn kết, chung một tiếng nói trước. Mọi công việc liên quan đến bà con không bàn suông, mà đảng viên phải xuống tận nương, vào tận nhà ngồi lại với dân, nghe dân nói cái vướng rồi cùng tìm cách gỡ”.

Nói đi đôi với làm. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách nhóm hộ. Thay vì tuyên truyền chung chung, đảng viên đến từng nhà, hướng dẫn bà con từ sắp xếp chuồng trại, thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh đường bản đến cách giao tiếp, ứng xử với du khách.

Từ chủ trương đúng đến cách tổ chức vận động phù hợp, Chi bộ từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Gia đình anh Vừ A Tà là một trong những hộ đi đầu, cải tạo nếp nhà gỗ, chỉnh trang khuôn viên, dọn dẹp chuồng trại, trồng hoa dọc lối vào để làm homestay. Gia đình anh Lầu A Tằng hoàn thiện 3 phòng nghỉ, học cách chế biến món ăn truyền thống của người Mông, đưa tiếng khèn, điệu múa vào phục vụ du khách. Khi người dân thấy rõ lợi ích và tin vào hướng đi chung, từ vài hộ tiên phong, mô hình du lịch cộng đồng từng bước được mở rộng, tạo thêm sinh kế ngay tại bản.

Thấy những mô hình đi đầu đổi thay sạch đẹp và có nguồn thu thực tế, sự e dè, hoài nghi ban đầu đã nhanh chóng tan biến. Người dân Tìa Ló nhận ra: cảnh quan, văn hóa và chính nếp sống mộc mạc hằng ngày của bản làng lâu nay là “vốn quý” để vươn lên thoát nghèo. Từ chỗ đứng ngoài cuộc, đến nay bản đã có 21 hộ dân tự nguyện đăng ký, cùng nhau bắt tay làm du lịch cộng đồng.

Ông Chá A Mua, Trưởng bản Tìa Ló chia sẻ: “Chi bộ không áp đặt hay dùng mệnh lệnh. Khi làm đường hay chỉnh trang cảnh quan, các đồng chí đảng viên luôn là những người cầm cuốc, vác đá, hiến đất làm trước. Thấy đảng viên nêu gương, bà con tin tưởng và đồng thuận làm theo. Nhờ vậy, nhân dân trong bản đã tự nguyện đóng góp kinh phí và tham gia hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông, làm nhà văn hóa, tạo nên diện mạo mới cho Tìa Ló hôm nay”.

Chi bộ Tìa Ló phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy và Nhân dân.

Nhịp cầu đưa chủ trương đi vào cuộc sống

Sau sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại các chi bộ ở xã Mường Mùn, bài toán quản trị cơ sở đặt ra không ít thách thức: diện tích rộng hơn, địa bàn chia cắt, quy mô hộ dân tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh mới đó, nếu tổ chức đảng giữ nguyên phương thức lãnh đạo cũ thì nguy cơ “xa rời Nhân dân” là điều khó tránh khỏi. Nhận diện rõ yêu cầu này, Đảng ủy xã Mường Mùn đã nhanh chóng tái cấu trúc phương thức lãnh đạo, lấy tinh thần “Cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, xắn tay cùng làm với dân” làm thước đo năng lực chiến đấu của từng chi bộ.

Khi địa phương triển khai chủ trương phát triển cây cà phê và mắc ca quy mô lớn năm 2026, các chi bộ cơ sở sau sáp nhập đã phát huy ngay vai trò “hạt nhân lãnh đạo tại chỗ”. Thay vì giao chỉ tiêu xuống bản rồi “khoán trắng”, các chi bộ phân công cụ thể đảng viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình theo phương châm “3 cùng” (cùng bàn, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm).

Giữa những triền đồi vừa xuống giống ở bản Ta Pao, hình ảnh Bí thư chi bộ, Trưởng bản cùng cán bộ khuyến nông xắn quần, cầm cuốc đào hố, kiểm tra từng bầu cây giống đã trở thành điểm tựa tinh thần củng cố niềm tin cho bà con. Đang tỉ mẩn chăm sóc từng gốc cà phê mới trồng, ông Quàng Văn Tởn (bản Ta Pao) bộc bạch: “Bản mới đông dân cư hơn trước, nhưng thấy cán bộ, đảng viên vẫn xuống tận nương lấm lem cùng dân ngay từ ngày đầu, gia đình tôi yên tâm lắm. Có việc gì chưa biết, chưa thuần thục là cán bộ, đảng viên đến tện nương chỉ tận tay, bày tận gốc”.

Ở Mường Mùn, vai trò của chi bộ sau sáp nhập thể hiện rõ nhất ở sự chuyển hướng “Từ quản lý hành chính” sang “đồng hành quản trị sinh kế”. Chính sự đổi mới phương thức lãnh đạo và tính chủ động của hệ thống tổ chức Đảng cơ sở đã tạo nên bước bứt phá cho Mường Mùn. Đánh giá về bước chuyển mình của các tổ chức Đảng sau sáp nhập, đồng chí Trần Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mùn khẳng định: “Sáp nhập bộ máy chỉ là tiền đề, điều cốt lõi là phải nâng tầm năng lực lãnh đạo của từng chi bộ để đáp ứng yêu cầu địa bàn mới. Muốn dân tin, chi bộ phải là trung tâm đoàn kết và cán bộ, đảng viên phải sắn tay làm làm thật, có kết quả thật”.

Giữ vững nhịp cầu từ cơ sở

Ba tháng sau khi 888 thôn, bản, tổ dân phố mới đi vào hoạt động, thực tiễn tại Điện Biên cho thấy: sắp xếp lại địa bàn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là các tổ chức Đảng phải thể hiện năng lực lãnh đạo, cách làm và hiệu quả mới ở không gian dân cư mới. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong định hướng của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo trong giai đoạn mới, đó là: tổ chức bộ máy phải gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải chuyển từ nhận thức sang hành động, nói đi đôi với làm, lấy kết quả công việc làm thước đo trách nhiệm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo vì thế không nằm ở việc thay đổi hình thức sinh hoạt hay đơn thuần đưa công nghệ vào công việc. Cốt lõi là chi bộ phải nhìn thấy vấn đề từ đời sống, xác định đúng việc cần làm, rõ người chịu trách nhiệm và kiên trì theo đến kết quả cuối cùng. Đó là sự phân công rõ người, rõ việc; là vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; là khả năng biến nghị quyết thành việc làm cụ thể và kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế. Công nghệ có thể hỗ trợ kết nối, trao đổi, xử lý công việc, nhưng không thể thay thế sự sâu sát, tinh thần trách nhiệm và mối liên hệ trực tiếp giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Ở Điện Biên, 888 chi bộ cơ sở trở thành tổ chức tập hợp đảng viên, nắm bắt tâm tư của Nhân dân.

Theo ông Bùi Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra với các chi bộ mới không dừng ở việc kiện toàn tổ chức, mà phải nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chủ động tháo gỡ khó khăn để thôn, bản mới hoạt động ổn định, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Điều đó đòi hỏi mỗi chi bộ phải nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng những vấn đề đặt ra từ cơ sở, lựa chọn đúng việc cần tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện đến cùng.

Đổi mới để nâng tầm năng lực lãnh đạo

Sau ngày 1/7/2026, 888 thôn, bản, tổ dân phố của Điện Biên đang hình thành một không gian dân cư mới. Ở đó, chi bộ không chỉ là nơi truyền đạt chủ trương hay tổ chức những cuộc họp định kỳ, mà đã thực sự trở thành tổ chức tập hợp đảng viên, nắm bắt tâm tư của Nhân dân; qua đó lựa chọn đúng nhiệm vụ, công việc để lãnh đạo và tổ chức thực hiện đến cùng. Địa bàn có thể rộng hơn, quy mô cộng đồng có thể lớn hơn, nhưng khoảng cách giữa ý Đảng và lòng dân phải được rút ngắn bằng trách nhiệm, sự nêu gương và hiệu quả công việc.

Đó cũng chính là phép thử đối với những chi bộ cơ sở tại Điện Biên khi bước vào thời kỳ mới: tổ chức có thể tinh gọn hơn, địa bàn có thể rộng hơn, nhưng năng lực lãnh đạo phải mạnh hơn, phương thức hoạt động phải sát thực tiễn hơn và mối liên hệ với Nhân dân phải bền chặt hơn. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của một tổ chức Đảng ở cơ sở không nằm ở số cuộc họp hay số nghị quyết được ban hành, mà ở khả năng quy tụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo ra những chuyển biến cụ thể và có thể kiểm chứng trong đời sống.

Khi chi bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo được thể hiện bằng hành động và kết quả. Và khi ý Đảng hoà cùng lòng dân trong từng việc cụ thể, chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh để cộng đồng cùng hành động và phát triển. Đó cũng là thước đo năng lực của tổ chức Đảng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong một không gian phát triển mới.