Bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên

Sáng 1-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm số, năng lực quản trị số và kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trực thuộc sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của gần 2.700 học viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Trong 2 ngày (1 và 2-10), các học viên được bồi dưỡng các nội dung về: Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý và người học; tự đánh giá năng lực số và xác định nhu cầu bồi dưỡng; sư phạm số, học liệu số, tài nguyên giáo dục mở (OER), an toàn số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn thiết kế nhiệm vụ học tập số và đánh giá năng lực số của người học; hoàn thiện kế hoạch bài dạy tích hợp năng lực số theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch triển khai cấp tổ chuyên môn, nhà trường.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực quản trị số cho cán bộ quản lý và năng lực sư phạm số cho giáo viên; bồi dưỡng kỹ năng khai thác học liệu số, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) có trách nhiệm trong dạy học, giáo dục và quản trị nhà trường.