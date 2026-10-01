10 đại học tốt nhất thế giới năm 2027

Đại học Oxford (Anh) tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng của THE, với tổng 97,9 điểm. Hiện, trường sở hữu 44 trường thành viên cùng hệ thống hơn 100 thư viện - quy mô lưu trữ lớn nhất Vương quốc Anh. Khoảng 22.000 sinh viên đang theo học tại đây. Trong đó, sinh viên quốc tế chiếm hơn 40%, đại diện cho 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới cựu sinh viên của Oxford vượt mốc 250.000 người, trong đó có hơn 120 vận động viên đoạt huy chương Olympic, 26 chủ nhân giải Nobel, cùng hơn 30 nhà lãnh đạo thế giới như Bill Clinton, Aung San Suu Kyi, Indira Gandhi và 26 thủ tướng Anh. Ảnh: University of Oxford

Chỉ kém Oxford 0,1 điểm, Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Thành lập năm 1861, mục tiêu của MIT là "phát triển tri thức và đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để cống hiến tốt nhất cho quốc gia và thế giới". Hiện, MIT có 5 trường thành viên, quy tụ khoảng 1.000 giảng viên cùng hơn 11.000 sinh viên đại học và cao học. Trường này có 85 chủ nhân giải Nobel, 58 người nhận huy chương Khoa học Quốc gia, 29 huy chương Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cùng 45 học giả đoạt giải MacArthur. Ảnh: MIT.

Đứng thứ ba là Đại học Princeton (Mỹ). Thuộc nhóm Ivy League, Princeton nổi tiếng với sự đầu tư vượt trội cho chất lượng giảng dạy. Trường cam kết cung cấp chỗ ở cho toàn bộ sinh viên trong suốt 4 năm học, tỷ lệ sinh viên sống ngay trong khuôn viên đạt tới 98%. Quy mô đào tạo của Princeton duy trì dưới 10.000 sinh viên, sinh viên quốc tế chiếm khoảng 12% ở hệ đại học. Trường này cũng nằm trong tốp đầu thế giới về nghiên cứu, là nơi công tác và học tập của hơn 40 chủ nhân giải Nobel, 17 chủ nhân huy chương Khoa học Quốc gia và 5 người đạt huy chương Nhân văn Quốc gia. Ảnh: Princeton University.

Cùng hạng ba với Princeton là Đại học Stanford (Mỹ). Hệ thống hạ tầng của trường gồm 700 tòa nhà lớn, quy tụ 40 khoa chuyên môn thuộc 7 trường thành viên, cùng 18 viện và phòng thí nghiệm độc lập. Trường sở hữu danh sách cựu sinh viên và chuyên gia uy tín, bao gồm 21 chủ nhân giải Nobel, 30 tỷ phú, 17 phi hành gia, 18 kỷ lục gia giải Turing và 2 chủ nhân huy chương Fields. Đây cũng là một trong những "lò" đào tạo nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhất hiện nay. Hàng năm, tỷ lệ đỗ vào Stanford rất thấp, dao động 3,9-4%, thuộc nhóm các trường đại học có tính cạnh tranh khốc liệt nhất nước Mỹ và thế giới. Ảnh: Stanford University.

Với 96,9 điểm, Đại học Cambridge (Anh) đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ tư còn hoạt động trên thế giới. Cambridge hiện có 31 trường thành viên, trong đó có trường thành lập từ thế kỷ 13. Trường phục vụ hơn 18.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia khác nhau. Cambridge sở hữu mạng lưới hơn 100 thư viện với tài nguyên lên tới hơn 15 triệu cuốn sách. Chỉ riêng Thư viện Trung tâm Đại học Cambridge đã lưu trữ tới 8 triệu tài liệu. Ngoài ra, trường còn quản lý một vườn bách thảo cùng 9 bảo tàng nghệ thuật, khoa học và văn hóa, mở cửa phục vụ công chúng quanh năm. Ảnh: University of Cambridge.

Top trường đại học tốt nhất trên thế giới không thể thiếu Đại học Harvard (Mỹ). Năm nay, trường đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thành lập từ năm 1636, đây là đại học lâu đời nhất tại Mỹ. Cũng thuộc khối đại học tinh hoa Ivy League, trường có 45 chủ nhân giải Nobel, hơn 30 nguyên thủ quốc gia cùng 48 nhân vật đạt giải Pulitzer. Đặc biệt, 13 tổng thống Mỹ từng được trao bằng danh dự tại đây. Đây cũng là một trong những cơ sở giáo dục sở hữu quỹ tài trợ lớn nhất thế giới. Trong năm tài chính 2025, quỹ này đã đạt tới 56,9 tỷ USD. Đời sống sinh viên tại đây rất sôi động, với 400 tổ chức và câu lạc bộ đang hoạt động. Ảnh: Harvard University.

Đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng là Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ). Trường gồm 6 khoa chuyên môn, tập trung đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học - công nghệ. Là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới, Caltech sở hữu hệ thống hạ tầng cùng nhiều phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất. Đội ngũ giảng viên và cựu sinh viên của viện sở hữu tới 39 giải Nobel, 1 huy chương Fields, 6 giải Turing và 71 huy chương Khoa học/Công nghệ Quốc gia Mỹ. Ảnh: Caltech.

Thành lập từ năm 1907, Đại học Hoàng gia London (Anh) luôn được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y học và kinh doanh tốt nhất thế giới. Năm nay, trường đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của THE, đạt tổng điểm 95,2. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường này nổi tiếng với những sáng kiến đổi mới mang tính đột phá trong ngành công nghiệp và kinh doanh. Đây cũng là nơi học tập của nhiều nhà khoa học hàng đầu hay những nhà cố vấn của chính phủ. Ảnh: Imperial College London.

Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) là trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ. Thành lập năm 1868, thuộc hệ thống Đại học California, UC Berkeley hiện là nơi học tập của khoảng 27.000 sinh viên đại học và 10.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Đội ngũ giảng viên của trường đã sở hữu 19 giải Nobel, tập trung ở các lĩnh vực Vật lý, Hóa học và Kinh tế. Với tổng điểm 94,3, trường xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của THE. Ảnh: UC Berkeley.

Cái tên cuối cùng trong top 10 là Đại học Yale (Mỹ), đồng hạng 9 với UC Berkeley. Cũng thuộc khối Ivy League, đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ ba tại Mỹ. Mô hình đào tạo của Yale theo hướng giáo dục khai phóng. Sinh viên sẽ học tổng quát về nghệ thuật, nhân văn và khoa học trước khi chọn chuyên ngành chính. Điểm độc đáo của Yale là sinh viên sinh hoạt trong các ký túc xá nội trú, tạo nên cộng đồng gắn kết chặt chẽ. Với quỹ tài trợ vượt 44 tỷ USD, Yale là cơ sở giáo dục giàu thứ hai thế giới. Thư viện của trường cũng đứng thứ ba nước Mỹ với hơn 15 triệu đầu sách. Ảnh: Yale University.