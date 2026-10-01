Bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh

Nhân viên cấp dưỡng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pu Nhi chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pu Nhi, xã Pu Nhi, năm học 2026 - 2027 có 940 học sinh, trong đó 784 em đăng ký ăn bán trú. Với đặc thù phần lớn học sinh ở xa trường, việc tổ chức ăn, ở bán trú giúp các em có điều kiện học tập thuận lợi, hạn chế thời gian đi lại và duy trì sức khỏe trong suốt ngày học.

Nhà trường hiện tổ chức khẩu phần ăn phù hợp với từng đối tượng. Mức tiền ăn cho học sinh sử dụng 3 bữa trong ngày là 42 nghìn đồng, đối với học sinh ăn 2 bữa là 34 nghìn đồng. Từ khâu xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm đến chế biến, chia suất ăn đều được nhà trường quan tâm, kiểm soát nhằm bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo ông Hoàng Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pu Nhi, nhà trường xác định an toàn thực phẩm là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức bán trú. Nhân viên trực tiếp chế biến thức ăn được tuyển chọn, tham gia các lớp tập huấn và có chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm nhập vào trường phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến.

Cùng với kiểm soát nguồn thực phẩm, nhà trường thực hiện nghiêm quy trình bếp ăn một chiều. Các khu vực tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia thức ăn được bố trí theo từng công đoạn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Sau mỗi buổi nấu ăn, khu vực bếp được vệ sinh, lau dọn sạch sẽ; khay, dụng cụ đựng thức ăn được rửa sạch, làm khô và bảo quản ở nơi thoáng mát.

Việc duy trì các quy định về vệ sinh trong bếp ăn bán trú được thực hiện gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên. Từ người tiếp nhận thực phẩm, nhân viên sơ chế, chế biến đến người chia suất ăn đều phải tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, trang thiết bị và khu vực chế biến. Qua đó kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tại xã Sam Mứn, công tác tổ chức ăn bán trú được triển khai ở nhiều cấp học. Năm học 2026 - 2027, toàn xã có 4 trường tổ chức ăn bán trú gồm: Trường Mầm non Sam Mứn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sam Mứn, Trường THCS Sam Mứn và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn. Tổng số học sinh ăn bán trú tại các trường là 2.130 em.

Với số lượng học sinh lớn, việc bảo đảm an toàn thực phẩm được các trường xác định là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên. Ngay từ đầu năm học, UBND xã Sam Mứn đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm tăng cường giám sát công tác tổ chức ăn bán trú tại các trường. Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất quy trình tiếp nhận, chế biến thực phẩm và việc tổ chức bữa ăn cho học sinh; đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm tra khi cần thiết.

Cách làm này góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà trường, đội ngũ trực tiếp tham gia chế biến và cung cấp thực phẩm. Các trường chủ động rà soát quy trình tổ chức bếp ăn, vệ sinh dụng cụ, khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Ông Phạm Văn Tuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sam Mứn cho biết: “Ngay từ đầu năm học, xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, chúng tôi nhắc nhở các trường duy trì nghiêm quy trình bếp ăn một chiều, vệ sinh khu vực chế biến, dụng cụ nấu ăn và thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Khi cần thiết, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm soát chất lượng”.

Từ thực tế tổ chức bán trú tại các địa phương cho thấy, sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và phụ huynh đang tạo thêm một lớp giám sát đối với bữa ăn của học sinh. Tại nhiều trường, phụ huynh đã tham gia các đoàn kiểm tra đột xuất, trực tiếp quan sát quá trình chuẩn bị và khẩu phần ăn của con em mình. Đây là cơ sở để phụ huynh nắm bắt chất lượng bữa ăn, đồng thời giúp nhà trường tiếp nhận ý kiến, kịp thời điều chỉnh những vấn đề còn bất cập.

Bà Quàng Thị Thời, Chi hội trưởng Hội phụ huynh Phân hiệu 1 Trường Mầm non Thanh An cho biết việc phụ huynh được tham gia kiểm tra bữa ăn giúp gia đình yên tâm hơn khi gửi con tại trường. Qua kiểm tra thực tế, phụ huynh có điều kiện nắm rõ nguồn thực phẩm, cách chế biến và khẩu phần ăn của trẻ.

Đối với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bữa ăn bán trú còn góp phần duy trì sĩ số, tạo điều kiện để các em dành nhiều thời gian hơn cho học tập và sinh hoạt tập thể. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong trường học là yêu cầu cần được duy trì thường xuyên.

Năm học mới đã bắt đầu, số lượng học sinh ăn bán trú tại các trường trên địa bàn tỉnh ở mức cao. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung ứng thực phẩm, quy trình chế biến đến chất lượng từng suất ăn cùng sự tham gia giám sát của chính quyền và phụ huynh góp phần xây dựng môi trường bán trú an toàn, để mỗi bữa ăn đến với học sinh đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh.