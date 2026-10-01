Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10/2026

Nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 10/2026. Ảnh minh hoạ: VAS

Ngành đào tạo mới phải có ít nhất 30% kiến thức, kỹ năng chuyên môn khác ngành đào tạo gần nhất

Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 12/10.

Thông tư quy định một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào Danh mục ngành khi đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, có ít nhất 30% khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi của ngành dự kiến khác với ngành đào tạo gần nhất trong Danh mục ngành.

Thứ hai, có nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành đào tạo mới thông qua các căn cứ bao gồm chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực của Đảng, Nhà nước; nhu cầu sử dụng hoặc yêu cầu thống kê nhân lực của bộ, ngành, địa phương; kết quả khảo sát, dự báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc của hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động.

Thứ ba, ngành đào tạo mới đã được đào tạo tại ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài hoặc được liệt kê trong ít nhất 2 bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến.

Đối với trường hợp ngành đào tạo phục vụ trực tiếp chiến lược phát triển quốc gia, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng hoặc ngành mới phát sinh từ nhu cầu thực tiễn trong nước, ngành phải đáp ứng các quy định và có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực của ngành đào tạo đề xuất bổ sung.

Từ 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Theo Điều 4 Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung theo quy định và được ký số theo quy định thì có giá trị pháp lý như học bạ giấy, được sử dụng trong hoạt động quản lý giáo dục và đào tạo, thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch hợp pháp có liên quan.

Đáng chú ý, theo Điều 12 Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT, học bạ số được sử dụng để phục vụ tuyển sinh, chuyển trường, xác minh thông tin về học tập, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp; đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc bản trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan, tổ chức tiếp nhận không được yêu cầu người học nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người học hoặc người đại diện theo pháp luật của người học cũng có quyền yêu cầu cơ sở giáo dục chuyển đổi học bạ số sang văn bản giấy và không phải trả phí.

Bên cạnh đó, theo Điều 7 Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Việc tạo lập học bạ số được thực hiện theo từng năm học, trước ngày 30/6 hằng năm; trường hợp đặc biệt trước ngày 30/8 hằng năm.

Vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng hội nhập học thuật quốc tế.

Quỹ đồng thời hướng tới thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Các nhóm chương trình học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển.

Học sinh năng khiếu đi tập huấn đội tuyển quốc gia có thể học trực tuyến

Theo khoản 7 Điều 20 Quy chế ban hành kèm Thông tư 69/2026/TT-BGDĐT, đối với học sinh có quyết định của cơ quan có thẩm quyền tập trung tham gia tập huấn, biểu diễn, thi đấu đội tuyển cấp quốc gia trở lên, nhà trường phải xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, nhà trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến khi cần thiết để bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Thời gian dạy học được bố trí linh hoạt, phù hợp với lịch tập huấn, biểu diễn, thi đấu; đồng thời, nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ học tập, bố trí học bù, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp và bảo đảm học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, đối với học sinh tham gia tập huấn, biểu diễn, thi đấu đội tuyển cấp tỉnh hoặc học sinh được nhà trường cử đi biểu diễn, thi đấu, Thông tư cũng yêu cầu bảo đảm việc hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông và bố trí học bù, kiểm tra, đánh giá phù hợp trong các trường hợp tương ứng.

3 trường hợp du học sinh có thể phải đền bù 100% chi phí đào tạo

Từ ngày 5/10, Nghị định 322/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định một số trường hợp du học sinh phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo.

Theo đó, du học sinh không phải là công chức, viên chức thuộc diện đi học bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc theo chương trình học bổng do phía nước ngoài đài thọ phải đền bù 100% chi phí nếu thuộc một trong ba trường hợp: tự ý bỏ học, bỏ việc trong thời gian đào tạo; bị kỷ luật buộc thôi học; hoặc không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

Chi phí đền bù gồm học phí, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các khoản chi khác liên quan đến học tập đã được ngân sách nhà nước chi trả và do cơ quan cử đi học cung cấp.

Trường hợp không được cấp văn bằng, chứng chỉ do thiên tai, dịch bệnh, chiến sự tại nước đến học; bệnh hiểm nghèo hoặc lý do sức khỏe; hoặc du học sinh đã chết thì không phải đền bù.

Nếu nguyên nhân liên quan đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc miễn đền bù.

Người phải đền bù có thể nộp một lần hoặc nhiều đợt, nhưng thời hạn tối đa không vượt quá thời gian đào tạo theo quyết định cử đi học.