Sư đoàn 2 (Quân khu 5): Giữ vững trận địa tư tưởng từ mỗi cán bộ, chiến sĩ

Nhận diện nguy cơ từ màn hình nhỏ

Không gian mạng đã và đang trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của bộ đội. Qua chiếc điện thoại, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện cập nhật thời sự, học tập, liên lạc với người thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi ấy, họ cũng phải đối mặt với các thông tin sai lệch, có nguy cơ tác động đến nhận thức, tư tưởng, tâm trạng của bộ đội trước khi được kiểm chứng.

Điện thoại thông minh là "người bạn" thân thiết của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Cán bộ, chỉ huy các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) luôn sâu sát, gần gũi, giúp bộ đội biết khai thác, sử dụng hiệu quả không gian mạng.

Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng môi trường này để xuyên tạc đường lối của Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước, bóp méo truyền thống Quân đội. Nhiều nội dung được che đậy dưới hình thức bình luận cá nhân, phân tích thời sự; lấy một vụ việc có thật rồi cắt xén bối cảnh, gắn hình ảnh cũ với thông tin mới hoặc dùng tiêu đề gây tò mò để lôi kéo, thu hút người xem. Khi thật và giả bị trộn lẫn, việc nhận diện trở nên khó khăn hơn.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với trang bị kỹ năng số. Lực lượng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của Sư đoàn chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Song sức mạnh bảo vệ trận địa tư tưởng đến từ mọi quân nhân: Người chỉ huy sâu sát, kịp thời giải đáp; quân nhân tỉnh táo khi tiếp nhận và truyền đi thông tin.

Những câu hỏi: Nguồn tin ở đâu? Nội dung đã được xác nhận chưa? Việc chia sẻ có phù hợp kỷ luật Quân đội không?... đã trở thành phản xạ, thói quen của bộ đội trên không gian mạng.

Bồi đắp bản lĩnh bằng việc làm thiết thực

Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 lãnh đạo, chỉ đạo đưa các mô hình “Tổ tư vấn kỹ năng số”, “Đại sứ số”, “Ngày sáng tạo” vào hoạt động phù hợp với nhiệm vụ. Các nội dung về tài khoản giả mạo, nguồn tin, dữ liệu cá nhân hướng vào những tình huống bộ đội có thể gặp. Xác định, kỹ năng số cần đi cùng ý thức tự chịu trách nhiệm cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn giúp bộ đội hiểu biết bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội và đơn vị trên môi trường số.

Thông qua “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, những băn khoăn trong công tác, gia đình và pháp luật có thêm nơi để chia sẻ, tháo gỡ. Khi cán bộ lắng nghe đúng lúc, giải thích rõ ràng, chiến sĩ bớt phải tìm câu trả lời từ lời đồn trên mạng. Lấp đầy khoảng trống thông tin bằng sự chân thành và căn cứ xác đáng chính là cách phòng ngừa từ sớm những tác động tiêu cực.

Những ứng dụng, phần mềm có ích được chỉ huy đơn vị phổ biến, giới thiệu cho các chiến sĩ trẻ.

Cùng với việc phát huy vai trò của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, Sư đoàn 2 còn tạo điều kiện để bộ đội tiếp cận nguồn tin chính thống qua phòng Internet, thư viện, sinh hoạt tập thể. “Ngày pháp luật”, “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần học một điều luật” góp phần duy trì việc tự học, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành kỷ luật. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 2 cũng xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần chủ động lan tỏa những điều tích cực. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bộ đội luôn thận trọng kiểm chứng, chấp hành quy định về phát ngôn và bảo vệ thông tin; không tùy tiện bình luận hoặc chia sẻ khi chưa nắm chắc nội dung.

Từ thực tiễn ở Sư đoàn 2 cho thấy, giữ vững “trận địa số” phải bắt đầu từ suy nghĩ, hành động của từng đơn vị và bản lĩnh mỗi quân nhân. Sau giờ huấn luyện, khi chiếc điện thoại lại sáng lên trong tay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần giữ vững trận địa ấy.