5 nhóm chương trình học bổng được Quỹ Học bổng Quốc gia hỗ trợ

Nghị định 317/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Du học sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài. Ảnh: VNN

Theo Nghị định 317/2026/NĐ-CP, Quỹ Học bổng Quốc gia là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quỹ thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ người học, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kỹ năng nghề và năng lực số.

5 nhóm chương trình học bổng gồm:

Học bổng tài năng dành cho người học có thành tích, năng khiếu, năng lực nổi trội hoặc tiềm năng phát triển theo yêu cầu của từng chương trình. Nội dung có thể liên quan đến học tập, nghiên cứu khoa học, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kỹ năng nghề.

Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài dành cho người học Việt Nam thuộc các chương trình đào tạo ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được thực hiện theo các điều ước quốc tế và chương trình có liên quan.

Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam dành cho người nước ngoài theo các ngành, lĩnh vực và chương trình được phê duyệt.

Học bổng tạo cơ hội phát triển hỗ trợ người học theo các chương trình về học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề và hội nhập học thuật quốc tế.

Tùy từng chương trình, chính sách ưu tiên có thể được áp dụng đối với người dân tộc thiểu số, người ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và các nhóm khác theo quy định.

Hồ sơ nhận học bổng gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng gồm đơn đăng ký xét cấp học bổng theo mẫu và tài liệu chứng minh người học đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét học bổng.

Các tài liệu chứng minh cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu của từng chương trình. Người học có thể phải cung cấp giấy tờ chứng minh thành tích, kết quả học tập, nghiên cứu, hoàn cảnh hoặc thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nếu những nội dung này là tiêu chí xét cấp.

Trường hợp thông tin của người học đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin liên quan và được phép khai thác, người học không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Quỹ, tùy quy định của từng chương trình.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Quỹ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, người đăng ký được thông báo để bổ sung.

Mức học bổng được xác định theo từng chương trình

Nghị định 317/2026/NĐ-CP không quy định một mức học bổng chung cho tất cả người học. Mức hỗ trợ được xác định trong từng chương trình học bổng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình và quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chí, thang điểm, chính sách ưu tiên, khung mức hỗ trợ, cơ cấu chi và phương thức cấp học bổng.

Quỹ có thể tiếp nhận các nguồn tài chính hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước, gồm tài trợ, viện trợ, đóng góp, đồng tài trợ, nhận ủy thác và các khoản đóng góp hợp pháp khác.

Tổ chức, cá nhân tài trợ không được trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào tiêu chí, quy trình, việc chấm điểm hoặc kết quả lựa chọn người nhận học bổng. Thông tin cá nhân của người nhận học bổng được quản lý theo quy định và không được cung cấp cho bên tài trợ, trừ trường hợp pháp luật cho phép.