Trường học sau sáp nhập vận hành ra sao?

Thống nhất quy trình, rõ trách nhiệm

Tại Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, việc sáp nhập Trường THCS Thái Thịnh và Trường THCS Thịnh Quang đưa quy mô trường lên 57 lớp, 2.325 học sinh, cùng 3 cán bộ quản lý, 80 giáo viên và 15 nhân viên, hoạt động tại hai cơ sở.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cho rằng sự thống nhất trong đội ngũ là yếu tố quan trọng để trường mới vận hành ổn định. Theo đó, nhà trường chú trọng hạn chế tâm lý "bên này - bên kia", từng bước xây dựng tinh thần trách nhiệm chung đối với trường mới.

Sau sáp nhập, Trường THCS Thái Thịnh vận hành ở hai cơ sở với 57 lớp và hơn 2.300 học sinh

Sự thống nhất không thể chỉ hình thành từ một quyết định hành chính mà cần được xây dựng qua đối thoại và tham gia của đội ngũ. Trong tổ chức quản trị, trường thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân định rõ phạm vi công việc để phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ động trong phần việc được giao.

"Trọng tâm vẫn là chuyên môn và chất lượng học sinh. Trường xây dựng "bản đồ năng lực" đội ngũ để có thêm cơ sở phân công, tổ chức chuyên môn và quản lý chất lượng", ông Cường chia sẻ và cho biết, việc sáp nhập cũng kéo theo yêu cầu rà soát tài sản, thiết bị và điều kiện dạy học tại hai cơ sở.

Từ thực tế vận hành, ông Cường chỉ ra ba nhóm vấn đề cần tiếp tục xử lý: Sự khác biệt về thói quen, văn hóa và cách làm việc giữa các đơn vị cũ; quy mô lớn khiến khối lượng điều hành tăng, nếu tập trung quá nhiều việc ở cấp quản lý có thể phát sinh thêm tầng nấc mà chưa chắc tăng hiệu quả; sự chênh lệch về cơ sở vật chất và tình trạng dữ liệu, phần mềm chưa đồng bộ giữa các cơ sở.

Để khắc phục, nhà trường xây dựng nguyên tắc "5 thống nhất, 3 nguyên tắc". Năm nội dung thống nhất gồm mục tiêu, dữ liệu, quy trình, chuẩn chất lượng và văn hóa. Ba nguyên tắc trong điều hành là rõ trách nhiệm, trao quyền đi đôi với kiểm soát và đánh giá bằng kết quả.

Ngoài ra, ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh được xem là một kênh để điều chỉnh cách vận hành.

Bố trí nhân sự hợp lý

Đầu tháng 8, Trường THCS Giảng Võ được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường THCS Nguyễn Trãi. Sau sắp xếp, trường có quy mô khoảng 5.600 học sinh.

Ngay trước năm học mới, trường phải đồng thời kiện toàn tổ chức quản lý, bố trí nhân sự, tiếp nhận học sinh, rà soát điều kiện an toàn và cơ sở vật chất tại các cơ sở. Số học sinh tăng gấp đôi, khiến yêu cầu ổn định hoạt động được đặt ra ngay từ những ngày đầu.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong thời gian ngắn, trường phải chuẩn bị các điều kiện học tập, đồng thời quan tâm đến tâm lý của học sinh và phụ huynh khi chuyển sang mô hình có quy mô lớn hơn. Một phân hiệu tiếp tục được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học.

Với quy mô đội ngũ lớn, ban giám hiệu không thể chỉ dựa vào thông tin có sẵn để nắm đầy đủ năng lực, sở trường và nhu cầu của từng giáo viên ở mỗi cơ sở. Vì vậy, trường xây dựng "bản đồ năng lực" làm cơ sở cho việc phân công và tổ chức chuyên môn trong những giai đoạn tiếp theo. Công cụ này chưa thể phát huy đầy đủ ngay trong học kỳ đầu tiên, nhưng được kỳ vọng giúp việc bố trí nhân sự từng bước sát hơn với năng lực và yêu cầu thực tế.

Ngay từ đầu năm học, trường đã điều phối một số giáo viên giữa cơ sở chính và các phân hiệu để đáp ứng nhu cầu nhân sự. Cách làm này nhằm xử lý tình trạng có môn học thừa giáo viên ở cơ sở này nhưng thiếu ở cơ sở khác.

Giáo viên dần thích nghi

Ở góc độ giáo viên, cô Nguyễn Hạnh Lê, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Giảng Võ, cho biết sau thời gian đầu thích nghi, đội ngũ giáo viên dần phối hợp hiệu quả hơn, hỗ trợ nhau trong công việc và hình thành tinh thần làm việc chung vì mục tiêu của toàn trường.

"Mỗi phân hiệu đều có thế mạnh, kinh nghiệm và nét văn hóa riêng. Sự giao lưu giữa giáo viên các cơ sở tạo điều kiện chia sẻ cách làm, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới chuyên môn. Khi những giá trị riêng được phát huy, nhà trường sẽ có một tập thể đa dạng về kinh nghiệm nhưng thống nhất về mục tiêu giáo dục", cô Lê cho hay.

Nhiều giáo viên khác cũng chia sẻ, bên cạnh tổ chức bộ máy, việc hợp nhất nhiều trường đặt ra yêu cầu dung hòa những nét văn hóa khác nhau.

Trong bối cảnh đó, các trường tổ chức các cuộc họp toàn thể, trao đổi với đội ngũ về những giá trị cần được duy trì và phát triển từ mỗi đơn vị cũ, đồng thời từng bước hình thành cách làm chung. Đây là quá trình cần thời gian, bởi một quyết định sáp nhập có thể thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức trong một ngày, nhưng không thể ngay lập tức tạo ra một văn hóa chung.

Với phụ huynh, những thay đổi về tổ chức cũng tác động trực tiếp đến việc học và sinh hoạt của học sinh. Chị Lại Tố Quyên, có con học tại Trường THCS Giảng Võ, cho biết thời gian đầu gia đình khá băn khoăn về lịch học và việc đưa đón. Khi mọi thứ dần ổn định, phụ huynh cũng thuận lợi hơn trong việc sắp xếp thời gian và phối hợp với nhà trường.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ 2.343 cơ sở giáo dục, gồm trường học và trung tâm, thành phố đã rà soát, sắp xếp còn 1.092 đơn vị, giảm 1.251 đầu mối, tương đương 53,3%. Trong khi số đầu mối quản lý giảm, quy mô giáo dục vẫn rất lớn với hơn 2,3 triệu học sinh và hơn 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Một đơn vị sau sắp xếp có thể quản lý hàng nghìn học sinh, đội ngũ đông hơn và hoạt động tại nhiều cơ sở.