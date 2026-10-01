Chăm lo bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ

Có mặt tại bếp ăn bán trú ở điểm trường chính của Trường Mầm non Việt Yên số 2 đúng thời điểm nhân viên nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho trẻ, chúng tôi ghi nhận các khâu chế biến, nấu ăn và phân chia thức ăn cho các nhóm lớp được thực hiện theo quy trình. Khu vực bếp được bố trí theo nguyên tắc một chiều với các khu riêng biệt, trong đó khu tiếp nhận thực phẩm có lối đi riêng.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Việt Yên số 2.

Trường Mầm non Việt Yên số 2 được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Trường Mầm non Minh Đức và Trường Mầm non Nghĩa Trung (cùng phường Việt Yên). Sau sắp xếp, nhà trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ; chăm sóc hơn 1,1 nghìn trẻ tại 44 lớp (5 lớp nhà trẻ và 39 lớp mẫu giáo). Với số lượng trẻ đông, đồng thời tổ chức nấu ăn tại 4 điểm trường, việc tổ chức bữa ăn đặt ra yêu cầu cao từ lựa chọn thực phẩm, chế biến đến xây dựng khẩu phần phù hợp với từng độ tuổi.

Nhà trường ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn, bảo đảm hồ sơ, giấy tờ theo quy định, qua đó kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ bữa ăn của trẻ. Cùng đó, nhà trường thành lập tổ kiểm tra nội bộ với sự tham gia của đại diện Ban Giám hiệu, nhân viên y tế và phụ huynh học sinh. Các khâu giao nhận thực phẩm, chế biến, bảo quản, chia suất và lưu mẫu thức ăn được theo dõi theo quy định. Nhà trường cũng duy trì trao đổi với phụ huynh về dinh dưỡng và tình hình ăn uống của trẻ; những thông tin từ gia đình được tiếp nhận để có thêm căn cứ điều chỉnh khẩu phần và cách tổ chức bữa ăn phù hợp.

Với mục tiêu đến cuối năm học 2026 - 2027, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của nhà trường còn 1,5%, giảm 0,2% so với đầu năm học, nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần, bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thời tiết. Các món ăn được thay đổi linh hoạt, hạn chế trùng lặp, tạo sự đa dạng trong bữa ăn và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Đối với những trẻ suy dinh dưỡng, giáo viên được yêu cầu theo dõi sát sao hơn, động viên trẻ ăn uống bảo đảm đủ chất; đồng thời phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp tại nhà. Việc tổ chức khẩu phần ăn cũng được phân định theo từng nhóm tuổi.

“Căn cứ số lượng học sinh đến lớp, nhà trường sử dụng phần mềm dinh dưỡng đã được thẩm định để xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn theo ngày. Trên cơ sở thực đơn chung, nhà trường điều chỉnh món ăn phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ ở từng độ tuổi, bảo đảm cân đối dưỡng chất cho học sinh”, cô giáo Lương Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Yên số 2 chia sẻ.